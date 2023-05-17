Россия усилила ракетные атаки, чтобы Украина отложила контрнаступление – CNN

Российские оккупанты усилили интенсивность ракетных атак Украины, чтобы заставить ее отложить контрнаступление. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

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По словам чиновника, Россия расходует больше боеприпасов, чем обычно, в попытке сокрушить и сбить с толку украинскую систему ПВО.

Он добавил, что россияне нанесли более масштабные воздушные удары сразу с нескольких направлений, нацелившись на центры управления в Киеве и в других важных местах.

По словам чиновника, Россия, возможно, начала расширенные атаки, пытаясь вынудить Украину отложить свое контрнаступление. Однако Украина смогла противостоять ударам, перехватив большой процент ракет и беспилотников благодаря эшелонированной системе ПВО.

По словам чиновника, расширенные атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку Россия все больше расходует свои ограниченные запасы высокоточного оружия.

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