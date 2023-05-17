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Россия усилила ракетные атаки, чтобы Украина отложила контрнаступление – CNN

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 06:13
Россия усилила ракетные атаки, чтобы Украина отложила контрнаступление – CNN - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты усилили интенсивность ракетных атак Украины, чтобы заставить ее отложить контрнаступление. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По словам чиновника, Россия расходует больше боеприпасов, чем обычно, в попытке сокрушить и сбить с толку украинскую систему ПВО.

Он добавил, что россияне нанесли более масштабные воздушные удары сразу с нескольких направлений, нацелившись на центры управления в Киеве и в других важных местах.

По словам чиновника, Россия, возможно, начала расширенные атаки, пытаясь вынудить Украину отложить свое контрнаступление. Однако Украина смогла противостоять ударам, перехватив большой процент ракет и беспилотников благодаря эшелонированной системе ПВО.

По словам чиновника, расширенные атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку Россия все больше расходует свои ограниченные запасы высокоточного оружия.

Наталья Медведева
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войнаракетный ударконтрнаступление
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