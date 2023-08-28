Россия запустила ракеты "Калибр" с Черного моря, в Украине воздушная тревога
28.08.2023, 04:17
Пуск ракет ''Калибр'' (иллюстративный скриншот)
Армия государства-террориста России запустила крылатые ракеты "Калибр" по Украине под утро 28 августа. На 04:17 утра атака продолжается.
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В 03:39 мониторинг-канал Воздушных сил сообщил о ракетной опасности для юга: зафиксированы возможные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.
Спустя полчаса тревога распространилась на половину страны и пошла далее.
04:18. Около Кривого Рога работает ПВО, был слышен по меньшей мере один взрыв.
Новость дополняется...
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- Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская ЗРК С-400 "Триумф". Секретарь СНБО заявил, что "это наша новая ракета, показала себя безупречно".
- Под утро 27 августа ракеты с российских Ту-95МС сбивали над Кропивницким, Черкассами, Киевом и в других местах.
- В ту же ночь контрразведка СБУ атаковала на Курском аэродроме четыре Су-30 и один МИГ-29, сообщил LIGA.net источник.
- Украине поставили условие: не применять истребители F-16 от Дании, когда их передадут, по российской территории.
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