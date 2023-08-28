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Россия запустила ракеты "Калибр" с Черного моря, в Украине воздушная тревога

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 04:17
Россия запустила ракеты
Пуск ракет ''Калибр'' (иллюстративный скриншот)

Армия государства-террориста России запустила крылатые ракеты "Калибр" по Украине под утро 28 августа. На 04:17 утра атака продолжается.

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В 03:39 мониторинг-канал Воздушных сил сообщил о ракетной опасности для юга: зафиксированы возможные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Спустя полчаса тревога распространилась на половину страны и пошла далее.

04:18. Около Кривого Рога работает ПВО, был слышен по меньшей мере один взрыв.

Новость дополняется...

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Євген Пилипенко
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