Росія запустила ракети "Калібр" із Чорного моря, спрацювала ППО у Дніпропетровській області
Армія держави-терориста Росії запустила крилаті ракети "Калібр" по Україні під ранок 28 серпня. Гучно було під Кривим Рогом: працювала протиповітряна оборона. Частина ракет полетіли далі на Полтавщину, після чого повідомлення від ЗСУ про атаку росіян припинилися.
О 03:39 моніторинг-канал Повітряних сил повідомив про ракетну небезпеку для півдня: зафіксовано можливі пуски крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря.
За пів години тривога поширилася на половину країни та пішла далі.
04:15-04:20. Біля Кривого Рогу працює ППО, було чути щонайменше один вибух, повідомив співрозмовник у передмісті. Пізніше пролунали ще два.
04:31. Група ракет в напрямку Миргорода. Маневрують. В Чернігівській області також ракетна небезпека. В Києві сирена.
04:48. Тихо вже майже 20 хвилин, повідомлень про вибухи/інші звуки з великих міст та селищ за вектором руху ракет, який озвучували ЗС ЗСУ та моніторингові канали, не надходило. Ймовірно, ППО очистила небо від "Калібрів" між населеними пунктами.
04:53. Пішли відбої тривог.
- 22 серпня 2023 року російський бомбардувальник атакував катери ЗСУ у Чорному морі, по ньому відкрили вогонь.
- Вранці 23 серпня в тимчасово окупованому Криму було знищено російську ЗРК С-400 "Тріумф". Секретар РНБО заявив, що "це наша нова ракета, яка показала себе бездоганно".
- На ранок 27 серпня ракети з російських Ту-95МС збивали над Кропивницьким, Черкасами, Києвом та в інших місцях.
- Тієї ж ночі контррозвідка СБУ атакувала на Курському аеродромі чотири Су-30 і один МІГ-29, повідомило LIGA.net джерело.
- Україні поставили умову: не застосовувати винищувачі F-16, коли їх передадуть, по російській території.
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