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Росія запустила ракети "Калібр" із Чорного моря, спрацювала ППО у Дніпропетровській області

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 04:17
Росія запустила ракети
Пуск ракет "Калібр" (ілюстративний скріншот)

Армія держави-терориста Росії запустила крилаті ракети "Калібр" по Україні під ранок 28 серпня. Гучно було під Кривим Рогом: працювала протиповітряна оборона. Частина ракет полетіли далі на Полтавщину, після чого повідомлення від ЗСУ про атаку росіян припинилися.

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О 03:39 моніторинг-канал Повітряних сил повідомив про ракетну небезпеку для півдня: зафіксовано можливі пуски крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря.

За пів години тривога поширилася на половину країни та пішла далі.

04:15-04:20. Біля Кривого Рогу працює ППО, було чути щонайменше один вибух, повідомив співрозмовник у передмісті. Пізніше пролунали ще два.

04:31. Група ракет в напрямку Миргорода. Маневрують. В Чернігівській області також ракетна небезпека. В Києві сирена.

04:48. Тихо вже майже 20 хвилин, повідомлень про вибухи/інші звуки з великих міст та селищ за вектором руху ракет, який озвучували ЗС ЗСУ та моніторингові канали, не надходило. Ймовірно, ППО очистила небо від "Калібрів" між населеними пунктами.

04:53. Пішли відбої тривог.

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Євген Пилипенко
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