Россияне используют Запорожскую АЭС, чтобы выиграть время для псевдореферендума — СНБО

Российские оккупанты устроили ядерный шантаж на Запорожской атомной электростанции, чтобы выиграть время для проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики считают, что российская пропаганда запустила информационную кампанию на временно оккупированных территориях для увеличения сторонников РФ, которые поддерживают оккупацию Украины, а шантаж на Запорожской АЭС оккупанты используют, чтобы выиграть время на подготовку к проведению псевдореферендумов.

Также сообщается, что Кремль грозится устроить взрыв на Запорожской АЭС, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины и западные правительства, которые не идут на уступки Москве.

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Дмитрий Гриниченко

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