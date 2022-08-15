Россияне используют Запорожскую АЭС, чтобы выиграть время для псевдореферендума — СНБО
Российские оккупанты устроили ядерный шантаж на Запорожской атомной электростанции, чтобы выиграть время для проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
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Аналитики считают, что российская пропаганда запустила информационную кампанию на временно оккупированных территориях для увеличения сторонников РФ, которые поддерживают оккупацию Украины, а шантаж на Запорожской АЭС оккупанты используют, чтобы выиграть время на подготовку к проведению псевдореферендумов.
Также сообщается, что Кремль грозится устроить взрыв на Запорожской АЭС, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины и западные правительства, которые не идут на уступки Москве.
- На прошлой неделе тема ЗАЭС обсуждалась в Совбезе ООН. Украина, ООН и Запад настаивали на демилитаризации зоны вокруг АЭС, но Россия была против. Глава МАГАТЭ потребовал допустить экспертов агентства на Запорожскую АЭС.
- 13 августа разведка сообщила, что РФ готовит провокацию под украинским флагом в районе АЭС, чтобы обвинить ВСУ. Позже в тот же день РФ снова начала вести обстрелы в сторону АЭС.
- 14 августа россияне обстреляли Энергодар, в результате чего погибли работник Запорожской атомной электростанции и его собака.
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