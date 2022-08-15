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Россияне используют Запорожскую АЭС, чтобы выиграть время для псевдореферендума — СНБО

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 06:23
Россияне используют Запорожскую АЭС, чтобы выиграть время для псевдореферендума — СНБО - Фото
Запорожская АЭС (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты устроили ядерный шантаж на Запорожской атомной электростанции, чтобы выиграть время для проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны. 

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Аналитики считают, что российская пропаганда запустила информационную кампанию на временно оккупированных территориях для увеличения сторонников РФ, которые поддерживают оккупацию Украины, а шантаж на Запорожской АЭС оккупанты используют, чтобы выиграть время на подготовку к проведению псевдореферендумов. 

Также сообщается, что Кремль грозится устроить взрыв на Запорожской АЭС, чтобы обвинить Вооруженные Силы Украины и западные правительства, которые не идут на уступки Москве. 

Читайте также: Только полный уход россиян с ЗАЭС гарантирует атомную безопасность Европе – Зеленский

Дмитрий Гриниченко
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война псевдореферендум временно оккупированные территории Запорожская АЭС
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