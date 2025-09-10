Россияне назвали залет дронов в Польшу "сознательной провокацией Украины и Европы" – ЦПД
Российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что инцидент с дронами в Польше является "сознательной провокацией Украины и части европейских элит", якобы с целью втянуть НАТО в прямую конфронтацию с РФ. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
Россияне также распространяют версию, что якобы это Украина направила российские дроны на территорию Польши средствами РЭБ.
В ЦПД отмечают, что подобные заявления не соответствуют действительности и являются типичным приемом российской пропаганды, которым она пытается оправдывать все свои преступления против Украины.
"Такие действия России должны получить решительный ответ. Только новые жесткие санкции и усиление международного давления могут остановить агрессора", – подытожили в ЦПД.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов. По данным президента Зеленского, известно о восьми российских БпЛА, которые прилетели в Польшу.
- По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент с БпЛА в воздушном пространстве Польши как атаку.
- В Польше повреждены жилой дом и автомобиль из-за падения российского дрона. Пострадавших нет.
- По информации премьера Польши Туска, было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства.
