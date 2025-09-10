Россияне назвали залет дронов в Польшу "сознательной провокацией Украины и Европы" – ЦПД

Российские пропагандисты цинично оправдываются за свои дроны, которые пересекли воздушное пространство Польши

Кремль (Фото: EPA)

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что инцидент с дронами в Польше является "сознательной провокацией Украины и части европейских элит", якобы с целью втянуть НАТО в прямую конфронтацию с РФ. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

Россияне также распространяют версию, что якобы это Украина направила российские дроны на территорию Польши средствами РЭБ.

В ЦПД отмечают, что подобные заявления не соответствуют действительности и являются типичным приемом российской пропаганды, которым она пытается оправдывать все свои преступления против Украины.

"Такие действия России должны получить решительный ответ. Только новые жесткие санкции и усиление международного давления могут остановить агрессора", – подытожили в ЦПД.