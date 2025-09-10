Росіяни назвали заліт дронів до Польщі "свідомою провокацією України та Європи" – ЦПД

Російські пропагандисти цинічно виправдовуються за свої дрони, які перетнули повітряний простір Польщі

Кремль (Фото: EPA)

Російська пропаганда поширює дезінформацію про те, що інцидент із дронами в Польщі є "свідомою провокацією України та частини європейських еліт", нібито з метою втягнути НАТО у пряму конфронтацію з РФ. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

Росіяни також поширюють версію, що нібито це Україна скерувала російські дрони на територію Польщі засобами РЕБ.

У ЦПД наголошують, що подібні заяви не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти України.

"Такі дії Росії мають отримати рішучу відповідь. Тільки нові жорсткі санкції та посилення міжнародного тиску можуть зупинити агресора", – підсумували в ЦПД.