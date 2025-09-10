Росіяни назвали заліт дронів до Польщі "свідомою провокацією України та Європи" – ЦПД
Російська пропаганда поширює дезінформацію про те, що інцидент із дронами в Польщі є "свідомою провокацією України та частини європейських еліт", нібито з метою втягнути НАТО у пряму конфронтацію з РФ. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
Росіяни також поширюють версію, що нібито це Україна скерувала російські дрони на територію Польщі засобами РЕБ.
У ЦПД наголошують, що подібні заяви не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти України.
"Такі дії Росії мають отримати рішучу відповідь. Тільки нові жорсткі санкції та посилення міжнародного тиску можуть зупинити агресора", – підсумували в ЦПД.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів. За даними президента Зеленського, відомо про вісім російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
- За даними Reuters, НАТО не розцінює інцидент із БпЛА в повітряному просторі Польщі як атаку.
- У Польщі пошкоджені житловий будинок та автомобіль через падіння російського дрона. Постраждалих немає.
- За інформацією прем'єра Польщі Туска, було зафіксовано 19 порушень повітряного простору.
Коментарі (0)