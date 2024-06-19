Россияне разгоняют фейк, что якобы в Одессу прибыли "франкоязычные наемники"

Россияне распространяют такие вбросы, чтобы подпитывать свою пропаганду о "войне РФ с НАТО", отмечает Центр стратегических коммуникаций.

Французский военный (Иллюстративное фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Российская пропаганда распространила фейк о якобы прибытии 60 "французских наемников" в порт Одессы, это не соответствует действительности. Об этом сообщили в действующем при Минкультуры государственном Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi.

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Пропагандистские Telegram-каналы начали разгонять дезинформацию, якобы "французские боевики" прибыли в порт Одессы на трех катерах с оружием и в полной экипировке, а затем рассредоточились по городу и избегают контактов с местными жителями.

Данная информация не соответствует действительности, отметили в Spravdi. Также об отправке своих военных специалистов не сообщала и Франция, ее лидер Эмманюэль Макрон ранее выступил с инициативой коалиции инструкторов из разных стран для Украины.

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Центр отметил, что иностранцы действительно помогают Украине, но исключительно как добровольцы – как бойцы Интернационального легиона или инструкторы (Trident Defense Initiative), однако они ни в коем случае не представляют НАТО в Украине.

Spravdi заключает: россияне распространяют такие фейки, чтобы подпитывать свою пропаганду о "войне РФ с НАТО" и оправдывать удары по гражданским объектам, которые захватчики объявляют как "базы НАТО", а убийство гражданских называют "уничтожением иностранных наемников".

27 мая главком ВСУ Сырский заявил, что уже подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции "вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом".

Впоследствии Минобороны Франции сообщило, что отправка инструкторов для обучения ВСУ в Украине является одним из треков, по которому ведется работа с украинцами.

29 мая Макрон назвал "досадным и несогласованным" заявление Сырского.

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