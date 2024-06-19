Росіяни розганяють фейк, що нібито в Одесу прибули "франкомовні найманці"
Російська пропаганда розповсюдила фейк про нібито прибуття 60 "франкомовних найманців" до порту Одеси, це не відповідає дійсності. Про це повідомили у державному Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, що діє при Мінкультури.
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Пропагандистські Telegram-канали почали розганяти дезінформацію, буцімто "французькі бойовики" прибули до порту Одеси на трьох катерах зі зброєю та у повному екіпіруванні, а після цього розосередились містом та уникають контактів з місцевими мешканцями.
Ця інформація не відповідає дійсності, зазначили у Spravdi. Також про надсилання своїх військових спеціалістів не повідомляла і Франція, її лідер Емманюель Макрон раніше виступив з ініціативою коаліції інструкторів з різних країн для України.
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Центр зауважив, що іноземці справді допомагають Україні, проте винятково як добровольці – як бійці Інтернаціонального легіону або інструктори (Trident Defense Initiative), але вони у жодному разі не представляють НАТО в Україні.
Spravdi підсумовує: росіяни поширюють такі фейки, щоб підживлювати свою пропаганду про "війну РФ з НАТО" та виправдовувати удари по цивільних об'єктах, які загарбники оголошують як "бази НАТО", а убивство цивільних називають "знищенням іноземних найманців".
- 27 травня головком ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".
- Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним із треків, щодо якого ведеться робота з українцями.
- 29 травня Макрон назвав "прикрою та неузгодженою" заяву Сирського.
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