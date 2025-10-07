Россияне ударили дроном по остановке в Херсоне. Погиб мужчина
Утром 7 октября российская армия атаковала с беспилотника остановку общественного транспорта в Херсоне. В результате удара один человек погиб, еще один – получил ранения, сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, около 06:30 россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию городской остановки общественного транспорта.

В результате атаки мужчина, 65 лет, погиб на месте, еще один, 70 лет ранен. Его госпитализировали в больницу.

