Росіяни вдарили дроном по зупинці в Херсоні. Загинув чоловік
Вранці 7 жовтня російська армія атакувала з безпілотника зупинку громадського транспорту в Херсоні. Внаслідок удару один чоловік загинув, ще один – отримав поранення, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, близько 06:30 росіяни скинули вибухівку з безпілотника на територію міської зупинки громадського транспорту.
Унаслідок атаки чоловік, 65 років, загинув на місці, ще один, 70 років, поранений. Його госпіталізували до лікарні.
- 9 серпня Росія атакувала дроном автобус у передмісті Херсона. Внаслідок удару загинули дві людини, ще 16 поранені.
- 1 вересня у Херсоні росіяни атакували дроном авто патрульної поліції, внаслідок чого постраждали троє правоохоронців.
- 29 вересня Росія вдарила по блокпосту у Херсоні. Загинув поліцейський і мирний житель.
