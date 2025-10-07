Росіяни вдарили дроном по зупинці в Херсоні. Загинув чоловік

Херсон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вранці 7 жовтня російська армія атакувала з безпілотника зупинку громадського транспорту в Херсоні. Внаслідок удару один чоловік загинув, ще один – отримав поранення, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 06:30 росіяни скинули вибухівку з безпілотника на територію міської зупинки громадського транспорту.

Унаслідок атаки чоловік, 65 років, загинув на місці, ще один, 70 років, поранений. Його госпіталізували до лікарні.