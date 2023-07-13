Россияне ударили по Херсонской области, попали во двор в Никольском — погибла женщина

Российские оккупанты ударили из артиллерии по поселку Никольское Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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По его словам, около 12:00 захватчики нанесли артиллерийский удар по Никольскому.

Один из снарядов попал во двор к пожилой женщине.

Врачи, которые прибыли на место, констатировали смерть — женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее Воздушные силы сообщили, что россияне ударили по Украине ракетами "Искандер-М" и "Калибр", а также иранскими дронами-камикадзе Shahed 136 в ночь на 13 июля.

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