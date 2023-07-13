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Россияне ударили по Херсонской области, попали во двор в Никольском — погибла женщина

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 13:24
Россияне ударили по Херсонской области, попали во двор в Никольском — погибла женщина - Фото
Артиллерия россиян (Фото: EPA)

Российские оккупанты ударили из артиллерии по поселку Никольское Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, около 12:00 захватчики нанесли артиллерийский удар по Никольскому.
Один из снарядов попал во двор к пожилой женщине. 
Врачи, которые прибыли на место, констатировали смерть — женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. 
Ранее Воздушные силы сообщили, что россияне ударили по Украине ракетами "Искандер-М" и "Калибр", а также иранскими дронами-камикадзе Shahed 136 в ночь на 13 июля.

Вчера, 12 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что знает причины, почему США не дают Украине ракеты с радиусом 300 км – но не раскроет это.

Читайте также: "Калибры" ударили под Хмельницким. Киев сбил дроны, обломки убили человека в квартире – фото

Дмитрий Гриниченко
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