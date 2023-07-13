Россияне ударили по Херсонской области, попали во двор в Никольском — погибла женщина
13.07.2023, 13:24
Артиллерия россиян (Фото: EPA)
Российские оккупанты ударили из артиллерии по поселку Никольское Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
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По его словам, около 12:00 захватчики нанесли артиллерийский удар по Никольскому.
Один из снарядов попал во двор к пожилой женщине.
Врачи, которые прибыли на место, констатировали смерть — женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.
Ранее Воздушные силы сообщили, что россияне ударили по Украине ракетами "Искандер-М" и "Калибр", а также иранскими дронами-камикадзе Shahed 136 в ночь на 13 июля.
Вчера, 12 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что знает причины, почему США не дают Украине ракеты с радиусом 300 км – но не раскроет это.
- Почитайте разбор от LIGA.net, как западные техногиганты помогают России бомбить украинцев. Известно, что 81% иностранных компонентов ракет РФ произведено в США.
- Британия уже давно передает ВСУ бьющие на 250 км ракеты Storm Shadow, а Франция с недавнего времени – аналогичные SCALP.
- 9 июля 2023 года в Брянскую область РФ долетела ракета – возможно, С-200.
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