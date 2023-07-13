Росіяни вдарили по Херсонській області, влучили у подвір'я у Микільському — загинула жінка

Російські окупанти вдарили з артилерії по селищу Микільське Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Один зі снарядів влучив у двір до літньої жінки.



Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть — жінка отримала поранення, несумісні з життям.



Раніше Повітряні сили повідомили, що За його словами, близько 12:00 загарбники завдали артилерійського удару по Микільському.Один зі снарядів влучив у двір до літньої жінки.Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть — жінка отримала поранення, несумісні з життям.Раніше Повітряні сили повідомили, що росіяни вдарили по Україні ракетами "Іскандер-М" та "Калібр", а також іранськими дронами-камікадзе Shahed 136 у ніч проти 13 липня.

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