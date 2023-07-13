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Росіяни вдарили по Херсонській області, влучили у подвір'я у Микільському — загинула жінка

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 13:24
Росіяни вдарили по Херсонській області, влучили у подвір'я у Микільському — загинула жінка - Фото
Артилерія росіян (Фото: EPA)

Російські окупанти вдарили з артилерії по селищу Микільське Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, близько 12:00 загарбники завдали артилерійського удару по Микільському.

Один зі снарядів влучив у двір до літньої жінки.

Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть — жінка отримала поранення, несумісні з життям.

Раніше Повітряні сили повідомили, що росіяни вдарили по Україні ракетами "Іскандер-М" та "Калібр", а також іранськими дронами-камікадзе Shahed 136 у ніч проти 13 липня.

Учора, 12 липня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що знає причини, чому США не дають Україні ракети з радіусом 300 км – але не розкриє це.

Читайте також: "Калібри" вдарили під Хмельницьким. Київ збив дрони, уламки зруйнували квартиру, загинула людина: фото

Дмитро Гриниченко
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