Росіяни вдарили по Херсонській області, влучили у подвір'я у Микільському — загинула жінка
13.07.2023, 13:24
Артилерія росіян (Фото: EPA)
Російські окупанти вдарили з артилерії по селищу Микільське Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
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За його словами, близько 12:00 загарбники завдали артилерійського удару по Микільському.
Один зі снарядів влучив у двір до літньої жінки.
Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть — жінка отримала поранення, несумісні з життям.
Раніше Повітряні сили повідомили, що росіяни вдарили по Україні ракетами "Іскандер-М" та "Калібр", а також іранськими дронами-камікадзе Shahed 136 у ніч проти 13 липня.
Один зі снарядів влучив у двір до літньої жінки.
Лікарі, які прибули на місце, констатували смерть — жінка отримала поранення, несумісні з життям.
Раніше Повітряні сили повідомили, що росіяни вдарили по Україні ракетами "Іскандер-М" та "Калібр", а також іранськими дронами-камікадзе Shahed 136 у ніч проти 13 липня.
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