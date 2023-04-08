Россияне ударили по Константиновке из С-300. Прилет на предприятие, был уничтожен склад

Российские оккупанты нанесли удары по Константиновке в ночь на 8 апреля ракетами комплекса С-300. Об этом сообщили в Константиновской городской военной администрации.

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По словам чиновников, с 00:28 по 00:32 россияне вели огонь из зенитно-ракетного комплекса С-300 по городу.

Зафиксированы попадания на территорию одного из предприятий, уничтожено имущество внутри складского помещения. Погибших и раненых нет.

Детали и степень разрушений устанавливаются.

Также вечером 7 апреля захватчики ударили по Константиновке из артиллерии — повреждено четыре частных дом, два автомобиля, газопровод. Обошлось без жертв.

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Дмитро Гриниченко

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