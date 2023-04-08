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Россияне ударили по Константиновке из С-300. Прилет на предприятие, был уничтожен склад

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 10:27
Россияне ударили по Константиновке из С-300. Прилет на предприятие, был уничтожен склад - Фото
Ракета ЗРК С-300 (Фото: AрмiяInform)

Российские оккупанты нанесли удары по Константиновке в ночь на 8 апреля ракетами комплекса С-300. Об этом сообщили в Константиновской городской военной администрации.

По словам чиновников, с 00:28 по 00:32 россияне вели огонь из зенитно-ракетного комплекса С-300 по городу.

Зафиксированы попадания на территорию одного из предприятий, уничтожено имущество внутри складского помещения. Погибших и раненых нет.

Детали и степень разрушений устанавливаются. 

Также вечером 7 апреля захватчики ударили по Константиновке из артиллерии — повреждено четыре частных дом, два автомобиля, газопровод. Обошлось без жертв. 

Читайте также: Россия будет менять основные цели своих ракет и дронов с энергетических на военные – ГУР 

Дмитро Гриниченко
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