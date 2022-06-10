Россияне вливают людям в оккупации, что "Украина о вас забыла" — СНБО
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне устроили информационную блокаду, чтобы переманить местных жителей на свою сторону. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
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Аналитики сообщают, что на оккупированных территориях россияне изолируют население от правдивой информации и распространяют нарратив "про вас все забыли".
"Целью является склонение населения к сотрудничеству, чтобы люди могли скорее вернуться к "нормальной" жизни", — заявляют в ЦПД.
Примерами информационной блокады называют подключение к российскому сегменту интернета, отключение украинской мобильной связи с обвинением в этом Украины, раздачу российских сим-карт и трансляцию российских новостей о "поражении Украины" и "демократическом референдуме".
В центре призвали украинцев в оккупации сохранять критическое мышление и верить ВСУ.
- В ЦПД также заявляли, что американский военный стратег Эдвард Люттвак распространяет идею о проведении незаконного "референдума" на Донбассе как способ "сохранить лицо Путина".
- Также сообщалось, что Россия может попробовать устроить теракт с человеческими жертвами в Европе, чтобы сорвать поставки оружия в Украину.
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