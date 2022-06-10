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Россияне вливают людям в оккупации, что "Украина о вас забыла" — СНБО

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 12:17
Россияне вливают людям в оккупации, что
Войска РФ в Херсонской области (Фото: EPA)

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне устроили информационную блокаду, чтобы переманить местных жителей на свою сторону. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО. 

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Аналитики сообщают, что на оккупированных территориях россияне изолируют население от правдивой информации и распространяют нарратив "про вас все забыли". 

"Целью является склонение населения к сотрудничеству, чтобы люди могли скорее вернуться к "нормальной" жизни", — заявляют в ЦПД. 

Примерами информационной блокады называют подключение к российскому сегменту интернета, отключение украинской мобильной связи с обвинением в этом Украины, раздачу российских сим-карт и трансляцию российских новостей о "поражении Украины" и "демократическом референдуме". 

В центре призвали украинцев в оккупации сохранять критическое мышление и верить ВСУ. 

Читайте также: Центр противодействия дезинформации при СНБО считает Овсянникову агентом влияния РФ 

Дмитрий Гриниченко
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