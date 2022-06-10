Россияне вливают людям в оккупации, что "Украина о вас забыла" — СНБО

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей россияне устроили информационную блокаду, чтобы переманить местных жителей на свою сторону. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Аналитики сообщают, что на оккупированных территориях россияне изолируют население от правдивой информации и распространяют нарратив "про вас все забыли".

"Целью является склонение населения к сотрудничеству, чтобы люди могли скорее вернуться к "нормальной" жизни", — заявляют в ЦПД.

Примерами информационной блокады называют подключение к российскому сегменту интернета, отключение украинской мобильной связи с обвинением в этом Украины, раздачу российских сим-карт и трансляцию российских новостей о "поражении Украины" и "демократическом референдуме".

В центре призвали украинцев в оккупации сохранять критическое мышление и верить ВСУ.

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Дмитрий Гриниченко

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