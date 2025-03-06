Рубио считает, что в Украине идет "прокси-война" между США и Россией

По словам госсекретаря США, Трамп рассматривает войну как затяжной конфликт, который зашел в тупик

Марко Рубио (Фото: EPA/JACK GUEZ)

Госсекретарь США Марко Рубио назвал российско-украинскую войну "прокси-войной" между Штатами, помогающими Украине и РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox New, опубликованном Госдепартаментом США.

"Честно говоря, это прокси-война между ядерными государствами – Соединенными Штатами, которые помогают Украине, и Россией – и ей нужно положить конец", – сказал он, отметив, что "идей и планов, как закончить войну, ни у кого нет".

По словам Рубио, план украинцев и их союзников в США и Европе заключался в том, чтобы продолжать оказывать Украине помощь "столько, сколько им нужно, сколько угодно".

Госсекретарь США считает, что "это не стратегия", ведь россияне добились "определенного прогресса" и тоже не собираются отступать.

Таким образом, война, по мнению президента Дональда Трампа и его команды, "зашла в тупик".

Как заявил госсекретарь, на пути к миру США стремятся привлечь обе стороны, но украинская сторона "саботировала процесс".

"Когда вице-президент [ Джей Ди Вэнс ] сказал, что для решения подобных вещей понадобится дипломатия, президент Зеленский, к сожалению, принял решение бросить вызов и начал сомневаться, возможна ли дипломатия. Это по сути саботаж и подрыв плана президента", – сказал Рубио.

По мнению американской стороны, Украина уже пересмотрела свои позиции. Госсекретарь подчеркнул, что мирный план "требует уступок с обеих сторон", о которых Россия и Украина должны договориться за одним столом.

"Только президент Трамп может сделать это возможным. Это была цель, это остается целью и это то, на чем мы сейчас сосредоточены", – резюмировал Рубио.

28 февраля 2025 года Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между ними произошел спор. Впоследствии Зеленский досрочно покинул Белый дом.

4 марта Зеленский заявил, что встреча с Трампом в Овальном кабинете прошла не так, как планировалось. Он поблагодарил США и лично президента и подчеркнул, что Украина не желает бесконечной войны.

5 марта Трамп поблагодарил Зеленского за "письмо" (как оказалось, сообщение в Х) и сообщил, что США получили "мощный сигнал" от России о том, что она якобы готова к миру.