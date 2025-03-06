Рубіо вважає, що в Україні триває "проксі-війна" між США і Росією

За словами держсекретаря США, Трамп розглядає війну як затяжний конфлікт, що зайшов у глухий кут

Марко Рубіо (Фото: EPA/JACK GUEZ)

Держсекретар США Марко Рубіо назвав російсько-українську війну "проксі-війною" між Штатами, які допомагають Україні, і РФ. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox New, яке опублікував Держдепартамент США.

"Чесно кажучи, це проксі-війна між ядерними державами – Сполученими Штатами, які допомагають Україні, та Росією – і їй потрібно покласти край", – сказав він, зазначивши, що "ідей і планів, як закінчити війну, ні в кого немає".

За словами Рубіо, план українців та їхніх союзників у США та Європі полягав в тому, щоб продовжувати надавати Україні допомогу "стільки, скільки їм потрібно, скільки завгодно".

Держсекретар США вважає, що "це не стратегія", адже росіяни досягли "певного прогресу" і теж не збираються відступати.

Отже, війна, на думку президента Дональда Трампа та його команди, "зайшла в глухий кут".

Як заявив держсекретар, на шляху до миру США прагнуть залучити обидві сторони, але українська сторона "саботувала процес".

"Коли віцепрезидент [Джей Ді Венс] сказав, що для вирішення подібних речей знадобиться дипломатія, президент Зеленський, на жаль, вирішив кинути виклик і почав сумніватися, чи можлива дипломатія. Це по суті саботаж і підрив плану президента", – сказав Рубіо.

Наразі, на думку американської сторони, Україна переглянула свої позиції. Держсекретар підкреслив, що мирний план "вимагатиме поступок з обох сторін", про які Росія й Україна мають домовитися за одним столом.

"Тільки президент Трамп може зробити це можливим. Це була мета, це залишається метою, і це те, на чому ми зараз зосереджені", – резюмував Рубіо.

28 лютого 2025 року Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між ними відбулася суперечка. Згодом Зеленський достроково залишив Білий дім.

4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом в Овальному кабінеті пройшла не так, як планувалося. Він подякував США й особисто президенту та підкреслив, що Україна не бажає нескінченної війни.

5 березня Трамп подякував Зеленському за "лист" (як виявилось, допис у Х) і повідомив, що США отримали "потужний сигнал" від Росії про те, що вона нібито готова до миру.