Рубио сказал Лаврову, что Россия должна сделать "существенные шаги" к миру
В среду, 24 сентября, государственный секретарь США Марко Рубио встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Первый заместитель спикера ведомства Томми Пиготт заявил, что Рубио повторил призыв президента США Дональда Трампа прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва предприняла "существенные шаги" для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны.
Других деталей встречи представитель Госдепартамента не привел.
В то же время российский пропагандистский ресурс ТАСС сообщил, что встреча была в закрытом режиме. Она длилась около 50 минут.
Фотографии встречи опубликовала пресс-секретарь МИД государства-агрессора Мария Захарова.
"Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. Лицевая сторона и обратная сторона протокольной съемки", — написала она.
- До этого Лавров и Рубио встречались в Малайзии 10 июля. Встреча длилась около 50 минут. Россияне утверждают, что они подтвердили "настрой на возобновление контактов".
- Также они неоднократно общались по телефону и лично встречались в Саудовской Аравии в феврале.
