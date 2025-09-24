Рубио сказал Лаврову, что Россия должна сделать "существенные шаги" к миру

Госсекретарь США и глава МИД России встретились на полях Генассамблеи ООН

Встреча делегаций (Фото: Telegram-канал Марии Захаровой)

В среду, 24 сентября, государственный секретарь США Марко Рубио встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Первый заместитель спикера ведомства Томми Пиготт заявил, что Рубио повторил призыв президента США Дональда Трампа прекратить убийства и необходимость того, чтобы Москва предприняла "существенные шаги" для достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны.

Других деталей встречи представитель Госдепартамента не привел.

В то же время российский пропагандистский ресурс ТАСС сообщил, что встреча была в закрытом режиме. Она длилась около 50 минут.

Фотографии встречи опубликовала пресс-секретарь МИД государства-агрессора Мария Захарова.

"Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США. Лицевая сторона и обратная сторона протокольной съемки", — написала она.

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой