Рубіо сказав Лаврову, що Росія має зробити "суттєві кроки" до миру

Держсекретар США та глава МЗС Росії зустрілися на полях Генасамблеї ООН

Зустріч делегацій (Фото: Telegram-канал Марії Захарової)

У середу, 24 вересня, державний секретар США Марко Рубіо зустрівся у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту.

Зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Перший заступник речника відомства Томмі Піготт заявив, що Рубіо повторив заклик президента США Дональда Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила "суттєвих кроків" для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни.

Інших деталей зустрічі представник Держдепартаменту не навів.

Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС повідомив, що зустріч була у закритому режимі. Вона тривала близько 50 хвилин.

Фотографії зустрічі опублікувала речниця МЗС держави-агресора Марія Захарова.

"Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США. Лицьова сторона та зворотний бік протокольного знімання", – написала вона.

Фото: Telegram-канал Марії Захарової