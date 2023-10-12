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Румыния обнаружила воронку от российского беспилотника у побережья Дуная – карта

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2023, 12:59
Румыния обнаружила воронку от российского беспилотника у побережья Дуная – карта - Фото
Побережье Румынии (Фото: RFI)

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что у правого берега дунайского рукава Килия, примерно в трех километрах от румынского населенного пункта Плауру, обнаружило воронку от российского беспилотника.

В сообщении ведомства отмечается, что воронка, вероятно, образовалась при падении и последующем столкновении дрона с землей.

На место выехали правоохранители, которые обследуют территорию и проведут следственные действия по установлению вида беспилотника и его траектории полета.

Карта: Google

"Министерство национальной обороны решительно осуждает нападения, совершенные Российской Федерацией на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", – добавили в министерстве.

Читайте также: Глава МИД Румынии назвала военными преступлениями удары России по портам на Дунае

Милана Головань
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