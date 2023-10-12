RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Румунія виявила воронку від російського безпілотника поблизу узбережжя Дунаю – мапа

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 12:59
Румунія виявила воронку від російського безпілотника поблизу узбережжя Дунаю – мапа - Фото
Узбережжя Румунії (Фото: RFI)

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що біля правого берега дунайського рукава Кілія, приблизно за три кілометри від румунського населеного пункту Плауру, виявило воронку від російського безпілотника.

У повідомленні відомства зазначається, що воронка, ймовірно, утворилася під час падіння та подальшого зіткнення дрона із землею.

На місце виїхали правоохоронці, що обстежать територію та проведуть слідчі дії для встановлення виду безпілотника та його траєкторії польоту.

Карта: Google

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені Російською Федерацією на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – додали у міністерстві.

Читайте також: Глава МЗС Румунії назвала воєнними злочинами удари Росії по портах на Дунаї

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабезпілотникрумуніяДунай
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 