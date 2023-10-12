Румунія виявила воронку від російського безпілотника поблизу узбережжя Дунаю – мапа

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що біля правого берега дунайського рукава Кілія, приблизно за три кілометри від румунського населеного пункту Плауру, виявило воронку від російського безпілотника.

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У повідомленні відомства зазначається, що воронка, ймовірно, утворилася під час падіння та подальшого зіткнення дрона із землею.

На місце виїхали правоохоронці, що обстежать територію та проведуть слідчі дії для встановлення виду безпілотника та його траєкторії польоту.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади, здійснені Російською Федерацією на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – додали у міністерстві.

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