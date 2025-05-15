Рютте считает, что Россия не воспользовалась возможностью, предоставленной Зеленским
Россия направила на переговоры в Турцию делегацию низкого уровня и не воспользовалась возможностью, которую предоставил президент Владимир Зеленский по мирному урегулированию. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на полях неформальной встречи министров иностранных дел членов Альянса в турецкой Анталии, передает агентство Anadolu.
"Украина явно готова играть в мяч, но этот мяч сейчас на российском поле", – сказал Рютте, размышляя о мирном процессе.
"Россияне сейчас посылают делегацию низкого уровня и не пользуются возможностью, которую предоставил президент Зеленский", – продолжил генсек НАТО.
Он напомнил, что украинский президент заявлял о готовности вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным после прекращения огня.
Рютте повторил, что любое будущее соглашение по Украине должно быть надежным и прочным, изучая уроки по неудачам прошлых соглашений.
"Оно [соглашение] должно быть крепким. Оно должно быть долговечным. Мы не можем допустить повторения того, что произошло в 2014-2015 годах с Минским соглашением, которое было по сути обжаловано еще тогда, когда чернила еще не высохли", — сказал он.
- Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня".
- В то же время, Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".