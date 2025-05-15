Рютте считает, что Россия не воспользовалась возможностью, предоставленной Зеленским

Генсек Альянса подчеркнул, что любое будущее соглашение должно быть надежным и прочным, вспомнив Минские договоренности

Марк Рютте (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Россия направила на переговоры в Турцию делегацию низкого уровня и не воспользовалась возможностью, которую предоставил президент Владимир Зеленский по мирному урегулированию. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на полях неформальной встречи министров иностранных дел членов Альянса в турецкой Анталии, передает агентство Anadolu.

"Украина явно готова играть в мяч, но этот мяч сейчас на российском поле", – сказал Рютте, размышляя о мирном процессе.

"Россияне сейчас посылают делегацию низкого уровня и не пользуются возможностью, которую предоставил президент Зеленский", – продолжил генсек НАТО.

Он напомнил, что украинский президент заявлял о готовности вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным после прекращения огня.

Рютте повторил, что любое будущее соглашение по Украине должно быть надежным и прочным, изучая уроки по неудачам прошлых соглашений.

"Оно [соглашение] должно быть крепким. Оно должно быть долговечным. Мы не можем допустить повторения того, что произошло в 2014-2015 годах с Минским соглашением, которое было по сути обжаловано еще тогда, когда чернила еще не высохли", — сказал он.

Вечером 14 мая Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров по российско-украинской войне в Турции. Сам он в Стамбул не поедет.

В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня".

В то же время, Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".