Рютте вважає, що Росія не скористалася можливістю, наданою Зеленським

Генсек Альянсу наголосив, що будь-яка майбутня угода має бути надійною і міцною, згадавши Мінські домовленості

Марк Рютте (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Росія надіслала на переговори в Туреччину делегацію низького рівня і не скористалися можливістю, яку надав президент Володимир Зеленський щодо мирного врегулювання. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи на полях неформальної зустрічі міністрів закордонних справ членів Альянсу у турецькій Анталії, передає агентство Anadolu.

"Україна явно готова грати в м'яч, але цей м'яч зараз на російському полі", – сказав Рютте, розмірковуючи про мирний процес.

"Росіяни зараз надсилають делегацію низького рівня і не користуються можливістю, яку надав президент Зеленський", – продовжив генсек НАТО.

Він нагадав, що український президент заявляв про готовність вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним після припинення вогню.

Рютте повторив, що будь-яка майбутня угода щодо України має бути надійною і міцною, вивчаючи уроки з невдач минулих угод.

"Вона [угода] має бути міцною. Вона має бути довговічною. Ми не можемо допустити повторення того, що сталося у 2014-2015 роках із Мінською угодою, яка була по суті оскаржена ще тоді, коли чорнило ще не висохло", — сказав він.

Увечері 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів щодо російсько-української війни у Туреччині. Сам він до Стамбула не поїде.

У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня".

Водночас Зеленський назвав рівень російської делегації у Туреччині "бутафорським".