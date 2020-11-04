С июля 2021 года претенденты на госдолжности будут сдавать экзамен по украинскому языку

Тарас Креминь пояснил, что эта норма закона коснется всех, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, или захочет работать министром

Каждый, кто в будущем станет претендовать на должности в органах власти, должен будет подтвердить свое знание украинского языка. Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Правительственный портал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка", – сказал Креминь.

Он пояснил, что эта норма коснется всех, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, или захочет работать министром.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.

В мае 2020-го президент Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".

7 июля КСУ начал рассматривать закон о языке.

3 ноября Конституционный суд не принял решения по представлению 51 нардепа о конституционности закона о языке.

Читайте также: Государственный язык – только украинский: опрос показал позицию украинцев

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.