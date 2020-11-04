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С июля 2021 года претенденты на госдолжности будут сдавать экзамен по украинскому языку

04.11.2020, 19:54
С июля 2021 года претенденты на госдолжности будут сдавать экзамен по украинскому языку - Фото
Тарас Креминь (скриншот из видеозаписи Financoff)

Тарас Креминь пояснил, что эта норма закона коснется всех, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, или захочет работать министром

Каждый, кто в будущем станет претендовать на должности в органах власти, должен будет подтвердить свое знание украинского языка. Об этом сказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, передает Правительственный портал.

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"16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языком соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка", – сказал Креминь.

Он пояснил, что эта норма коснется всех, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, или захочет работать министром.

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Наталия Медведева
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украинский язык Тарас Креминь

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