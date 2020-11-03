КСУ не принял сегодня решения по закону о языке
Нардепы просили КСУ признать закон о языке неконституционным, поскольку считают, что он "дискриминирует русскоязычных граждан"
Конституционный суд не принял сегодня решения по представлению 51 нардепа о конституционности закона о языке. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе суда.
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В суде отметили, что рассмотрение продолжат на одном из следующих пленарных заседаний.
В представлении 51 нардеп предыдущего созыва (преимущественно – от Оппозиционного блока) утверждали, что положения закона якобы "дискриминируют русскоязычных граждан", "нарушают права и свободы других коренных народов и нацменшин". Они просили признать его неконституционным.
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.
- В мае 2020-го президент Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".
- 7 июля КСУ начал рассматривать закон о языке.
- Сейчас КСУ втянут скандал в связи с решением по делу об антикоррупционной реформе, которое угрожает сотрудничеству с международными партнерами. Президент Владимир Зеленский подал законопроект о роспуске КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что проект имеет признаки конституционного переворота.
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