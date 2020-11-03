КСУ не принял сегодня решения по закону о языке

Нардепы просили КСУ признать закон о языке неконституционным, поскольку считают, что он "дискриминирует русскоязычных граждан"

Конституционный суд не принял сегодня решения по представлению 51 нардепа о конституционности закона о языке. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе суда.

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В суде отметили, что рассмотрение продолжат на одном из следующих пленарных заседаний.

В представлении 51 нардеп предыдущего созыва (преимущественно – от Оппозиционного блока) утверждали, что положения закона якобы "дискриминируют русскоязычных граждан", "нарушают права и свободы других коренных народов и нацменшин". Они просили признать его неконституционным.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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