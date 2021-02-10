"С рейтингами часто играют". У Зеленского прокомментировали социологию по Разумкову

Президент Владимир Зеленский не видит проблемы в рейтинге доверия главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Рейтинги – это такая вещь, с которой очень часто просто играют: добавляют одних, чтобы подогреть дискуссию, или убирают других, чтобы спровоцировать определенное недовольство. Президент относится к этому совершенно спокойно – как к обычной борьбе ради борьбы в рамках старой политики", – сказал Подоляк.

Подоляк говорит, что для Зеленского и общества неважно, "кто там получил в рейтингах процент или два". Он также заверил, что у президента нет времени думать о рейтингах, поскольку "кто думает о выборах – тот не может принимать принципиальных решений".

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Подоляк отрицает, что между ОП и Радой есть разногласия из-за отдельной позиции Разумкова по ряду вопросов. По его словам, "рабочая коммуникация" сохраняется, но присутствуют и "острые дискуссии", что "нормально для демократической команды".

"Работа власти остается в пределах тех обещаний, которые давали все в команде власти, когда шли на выборы вместе с Зеленским. Не работать вместе с командой – это действительно противопоставлять себя избирателям, которые поддержали эту команду", – добавил он.

В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против каналов из так называемого пула Медведчука. Разумков это решение не поддержал и объяснил свою позицию.

По данным опроса Центра Разумкова (основан отцом спикера Рады) за конец января – начало февраля, Разумкову доверяют 32% украинцев, не доверяют – 53%, у Зеленского – 26,5% доверия и 65,5% недоверия.

При этом в президентском рейтинге у Зеленского – 23,1%, а у Размкова – лишь 2,1%.

Центр Разумкова на вопрос LIGA.net о возможных заказчиках опроса ответили, что провели исследование на собственные средства.

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Марк Сировой

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