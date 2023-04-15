Саакашвили увидел в Навальном будущего президента "того, что останется от России"
Удерживаемый в грузинской тюрьме гражданин Украины Михеил Саакашвили заявил, что видит в российском политике Алексее Навальном будущего президента РФ. Об этом он написал в Facebook после публикации Навального с призывом к грузинским властям освободить Саакашвили.
13 апреля Навальный написал пост о том, что не знаком с Саакашвили, но считает "правильным делом" выпустить его на лечение с отсрочкой заключения "или сделать что-то подобное". Он также назвал "ерундой" разговоры о том, что Саакашвили якобы не болен и притворяется.
Сегодня Саакашвили написал в ответ: "С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели".
- В августе 2020 года Навального пытались убить боевым ядом из группы "Новичок". В отравлении участвовала группа ФСБ РФ.
- После реабилитации в Германии он решил вернуться в Россию и был задержан в аэропорту по делу "Ив Роше". С тех пор он находится за решеткой.
- В 2021 году Кулеба заявил, что Украина поддерживает Навального по принципу "враг моего врага – мой друг", но помнит его предыдущие заявления о Крыме. В 2014 году Навальный говорил, что Крым не "бутерброд с колбасой", чтобы его "туда-сюда возвращать".
- В феврале 2023-го Навальный якобы изменил мнение о Крыме: заявил, что выступает за возвращение границ 1991 года.
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