Саакашвили увидел в Навальном будущего президента "того, что останется от России"

Удерживаемый в грузинской тюрьме гражданин Украины Михеил Саакашвили заявил, что видит в российском политике Алексее Навальном будущего президента РФ. Об этом он написал в Facebook после публикации Навального с призывом к грузинским властям освободить Саакашвили.

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13 апреля Навальный написал пост о том, что не знаком с Саакашвили, но считает "правильным делом" выпустить его на лечение с отсрочкой заключения "или сделать что-то подобное". Он также назвал "ерундой" разговоры о том, что Саакашвили якобы не болен и притворяется.

Сегодня Саакашвили написал в ответ: "С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина. Я желаю Алексею выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели".

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Оксана Житнюк

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