Санкции ЕС против Беларуси. Украина присоединится после введения их в действие – Кулеба
В МИД отметили, что вопрос Беларуси – пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украиной
Украина присоединится к уже введенным Европейским Союзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям ЕС после их введения в действие. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сегодня, 13 октября.
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"Наша позиция в отношении Беларуси с первого дня начала этого кризиса является последовательной и четкой. Мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, то мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", – сказал Кулеба.
Он отметил, что вопрос Беларуси – пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украиной, "когда мы действительно выступаем единым фронтом в решении наиболее болезненных вопросов".
- 2 октября 2020 года ЕС ввел санкции против беларуских чиновников, но Лукашенко в списке не оказалось. Вслед за Евросоюзом санкции ввели и Соединенные Штаты. В Украине заявили о намерении присоединиться к персональным санкциям, но не вводить экономические.
- В тот же день Беларусь ввела ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.
- 12 октября министры иностранных дел стран Евросоюза согласились ввести санкции против Лукашенко.
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