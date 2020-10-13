Санкции ЕС против Беларуси. Украина присоединится после введения их в действие – Кулеба

В МИД отметили, что вопрос Беларуси – пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украиной

Украина присоединится к уже введенным Европейским Союзом санкциям против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям ЕС после их введения в действие. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге сегодня, 13 октября.

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"Наша позиция в отношении Беларуси с первого дня начала этого кризиса является последовательной и четкой. Мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним. Что касается любых новых санкций, то мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним", – сказал Кулеба.

Он отметил, что вопрос Беларуси – пример того, как работает предусмотренная Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украиной, "когда мы действительно выступаем единым фронтом в решении наиболее болезненных вопросов".

Наталия Медведева

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