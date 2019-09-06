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Экс-депутату Рады предъявили второе подозрение за два дня

Экс-депутату Рады предъявили второе подозрение за два дня - Фото
Сергей Скуратовский (фото - facebook.com/Olexandr2013)
06.09.2019, 16:37

Вчера о предъявлении подозрения этому же депутату, но по другому делу, сообщили в прокуратуре Киевской области

Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что сообщила о подозрении в декларировании недостоверной информации бывшему депутату от Радикальной партии Сергею Скуратовскому. Об этом сообщает пресс-служба САП.

По версии следствия, Скуратовский скрыл наличие у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользование автомобилем Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением стоимостью 1,5 млн грн.

Вместе с тем в прокуратуре сообщили, что не знают, где находится экс-депутат, эту информацию сейчас выясняют. Однако, как отметили в САП, "сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст. 278 УПК способом для вручения сообщений".

LIGA.net пыталась уточнить, как именно сообщили Скуратовскому о подозрении, однако телефоны пресс-службы САП не отвечают.

Вчера прокуратура Киевской области сообщила о том, что объявила о подозрении Скуратовскому в деле об избиении сельского головы Плахтянки Киевской области Александра Сорочана.

Экс-депутат во время охоты на фазана якобы избил Сорочана. Он получил легкие телесные повреждения. В прокуратуре заявили, что Скуратовский объявлен в розыск.

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декларация подозрение Радикальная партия Сергей Скуратовский
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