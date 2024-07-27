"СБУ – запаковали – уехали". Михайлова ответила на призывы блогеров "договариваться" с РФ

Алина Михайлова (Скриншот по видео LIGA.net)

Руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" в составе 59 отдельной мотопехотной бригады Алина Михайлова считает, что свобода слова – это хорошо, но не стоит "играть в полудемократию" во время полномасштабной войны. Об этом она сказала в интервью LIGA.net в контексте недавнего опроса КМИС на тему территориальных уступок и на фоне призывов "договариваться" со стороны ряда украинских блогеров.

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Михайлова убеждена, что "опрашивают тех, кто никоим образом не влияет на решение, о котором спрашивают", и что если ставить вопрос о готовности к территориальным уступкам военным и волонтерам, то результаты будут совсем другими.

"Свобода слова – это очень хорошо. Но когда у нас такая война, играть в полудемократию не стоит", – убеждена Михайлова.

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В этом же контексте она напомнила о скандале с блогерами, которые после российского удара по детской больнице Охматдет начали высказывать тезисы о том, что нужно "договариваться", а также критиковали украинские власти, приравнивая их к российским. В частности, подобными высказываниями отличились Александр Волошин, Влада Роговенко, Настя Умка (Анастасия Туркот), Юлия Верба (Вербинец), Анна Алхим (Алхимова).

Михайлова убеждена, что никаких договоренностей с РФ быть не может, и это уже продемонстрировали в свое время Минские соглашения.

Комментируя призывы блогеров к "договоренностям", Михайлова сказала: "Все – СБУ – все, извините, на подвал, до свидания! Ну что это такое? У нас сегодня лидеры мнений, которые позаканчивали три класса, слушали пол жизни Моргенштерна, не читали ни одной книги и не учились ничему, рекламируют казино, и на этом подняли деньги <…> они рассказывают, что надо договариваться, что все не так однозначно, что "мы уже устали".

Михайлова убеждена, что других решений, чем "СБУ – запаковали – уехали", в таких ситуациях быть не должно.

Результаты опроса КМИС свидетельствуют, что за последние три месяца в Украине стало больше тех, кто готов к территориальным уступкам (32%). Однако социологи призывают не драматизировать и учитывать контекст – в частности, респонденты все же против "мира на любых условиях".

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