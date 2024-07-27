"СБУ – запакували – поїхали". Михайлова відповіла на заклики блогерів "домовлятись" із РФ

Аліна Михайлова (Скриншот із відео LIGA.net)

Керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" у складі 59 окремої мотопіхотної бригади Аліна Михайлова вважає, що свобода слова – це добре, але не варто "гратися в напівдемократію" під час повномасштабної війни. Про це вона сказала в інтерв’ю LIGA.net в контексті нещодавнього опитування КМІС на тему територіальних поступок і на тлі закликів "домовлятися" з боку низки українських блогерів.

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Михайлова переконана, що "опитують тих, хто жодним чином не впливає на те рішення, про яке питають", і що якщо ставити питання про готовність до територіальних поступок військовим і волонтерам, то результати будуть зовсім іншими.

"Свобода слова – це дуже добре. Але коли ми маємо таку війну, гратися в напівдемократію не варто", – переконана Михайлова.

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В цьому ж контексті вона нагадала про скандал із блогерами, які після російського удару по дитячій лікарні Охматдит почали висловлювати тези про те, що потрібно "домовлятись", а також критикували українську владу, прирівнюючи її до російської. Зокрема, подібними висловлюваннями відрізнились Олександр Волошин, Влада Роговенко, Настя Умка (Анастасія Туркот), Юлія Верба (Вербинець), Анна Алхім (Алхімова).

Михайлова переконана, що жодних домовленостей із РФ бути не може, і це вже продемонстрували свого часу Мінські угоди.

Коментуючи заклики блогерів до "домовленостей", Михайлова сказала: "Все – СБУ – все, вибачте, на підвал, до свіданія! Ну що це таке? У нас сьогодні лідери думок, які позакінчували три класи, слухали пів життя Моргенштерна, не читали жодної книги і не вчилися нічому, рекламують казино, і на цьому підняли гроші <…> вони розказують, що треба домовлятися, що все не так однозначно, що "ми уже усталі".

Михайлова переконана, що інших рішень, ніж "СБУ – запакували – поїхали" в таких ситуаціях бути не повинно.

Результати опитування КМІС свідчать, що за останні три місяці в Україні побільшало тих, хто готовий до територіальних поступок (32%). Проте соціологи закликають не драматизувати і враховувати контекст – зокрема, респонденти все ж проти "миру на будь-яких умовах".

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