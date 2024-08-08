СБУ: Взят рецидивист с несовершеннолетним сообщником, они подожгли релейный шкаф в Киеве

Мужчин подозревают в диверсии – им грозит пожизненное с конфискацией. 22-летний фигурант под стражей, у 17-летнего — ночной домашний арест

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Национальной полицией задержала двух мужчин в Киеве – по данным следствия, те совершили поджог возле грузовой станции Укрзалізниці и готовили серию поджогов на других объектах государственной компании.

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СБУ пишет, что основными целями россиян были релейные шкафы сигнальных установок на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения Киева.

Как объясняет ведомство, для диверсий оккупанты привлекли 22-летнего рецидивиста – он попал во внимание РФ из-за судимости за хулиганство и мошенничество. В конце июля 2024-го на мужчину вышел представитель российской спецслужбы и предложил сотрудничество.

За деньги РФ фигурант сначала должен был сжечь релейный шкаф недалеко от одной из грузовых станций Укрзалізниці на территории Киева. для этого он привлек своего знакомого – 17-летнего местного разнорабочего, отмечают правоохранители.

СБУ так описывает действия подозреваемых:

→ по российской инструкции мужчины ночью провели доразведку вблизи объекта, сфотографировали его и отправили на согласование своему куратору;

→ они приобрели инструменты, чтобы сломать защитную панель электрооборудования, и легковоспламеняющуюся смесь;

→ дождавшись сумерек, фигуранты сломали дверцу шкафа и подожгли его технологическую часть;

→ после этого подозреваемые сняли возгорание на камеру мобильного для отчетности перед захватчиками.

В дальнейшем фигуранты должны были продолжить серию поджогов на других объектах железнодорожной инфраструктуры столицы, однако обоих из них "по горячим следам" задержали сотрудники СБУ, акцентирует ведомство.

Фото: СБУ

Правоохранители отмечают, что во время обысков в жилищах задержанных были изъяты мобильные телефоны с подтверждениями подрывной деятельности на РФ, а также "рабочий инвентарь", который использовался для совершения поджога.

Мужчинам сообщили о подозрении в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.

22-летний фигурант находится под стражей, 17-летний – под ночным домашним арестом.

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