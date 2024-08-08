СБУ: Взят рецидивист с несовершеннолетним сообщником, они подожгли релейный шкаф в Киеве
Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Национальной полицией задержала двух мужчин в Киеве – по данным следствия, те совершили поджог возле грузовой станции Укрзалізниці и готовили серию поджогов на других объектах государственной компании.
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СБУ пишет, что основными целями россиян были релейные шкафы сигнальных установок на стратегически важных направлениях железнодорожного сообщения Киева.
Как объясняет ведомство, для диверсий оккупанты привлекли 22-летнего рецидивиста – он попал во внимание РФ из-за судимости за хулиганство и мошенничество. В конце июля 2024-го на мужчину вышел представитель российской спецслужбы и предложил сотрудничество.
За деньги РФ фигурант сначала должен был сжечь релейный шкаф недалеко от одной из грузовых станций Укрзалізниці на территории Киева. для этого он привлек своего знакомого – 17-летнего местного разнорабочего, отмечают правоохранители.
СБУ так описывает действия подозреваемых:
→ по российской инструкции мужчины ночью провели доразведку вблизи объекта, сфотографировали его и отправили на согласование своему куратору;
→ они приобрели инструменты, чтобы сломать защитную панель электрооборудования, и легковоспламеняющуюся смесь;
→ дождавшись сумерек, фигуранты сломали дверцу шкафа и подожгли его технологическую часть;
→ после этого подозреваемые сняли возгорание на камеру мобильного для отчетности перед захватчиками.
В дальнейшем фигуранты должны были продолжить серию поджогов на других объектах железнодорожной инфраструктуры столицы, однако обоих из них "по горячим следам" задержали сотрудники СБУ, акцентирует ведомство.
Правоохранители отмечают, что во время обысков в жилищах задержанных были изъяты мобильные телефоны с подтверждениями подрывной деятельности на РФ, а также "рабочий инвентарь", который использовался для совершения поджога.
Мужчинам сообщили о подозрении в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Максимальное наказание – пожизненное заключение с конфискацией имущества.
22-летний фигурант находится под стражей, 17-летний – под ночным домашним арестом.
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