СБУ: Затримано рецидивіста з неповнолітнім спільником, які підпалили релейну шафу в Києві

Чоловіків підозрюють у диверсії – їм загрожує довічне з конфіскацією. 22-річний фігурант під вартою, 17-річний має нічний домашній арешт

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що разом з Національною поліцією затримала двох чоловіків у Києві – за даними слідства, ті вчинили підпал біля вантажної станції Укрзалізниці та готували серію підпалів на інших об'єктах державної компанії.

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СБУ пише, що основними цілями росіян були релейні шафи сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення Києва.

Як пояснює відомство, для диверсій окупанти залучили 22-річного рецидивіста – він потрапив до уваги РФ через судимості за хуліганство та шахрайство. Наприкінці липня 2024-го на чоловіка вийшов представник російської спецслужби й запропонував співпрацю.

За гроші РФ фігурант спочатку мав спалити релейну шафу неподалік від однієї з вантажних станцій Укрзалізниці на території Києва. Для цього він залучив свого знайомого – 17-річного місцевого різноробочого, зазначають правоохоронці.

СБУ так описує дії підозрюваних:

→ за російською інструкцією, чоловіки вночі провели дорозвідку поблизу об'єкту, сфотографували його та надіслали на погодження своєму куратору;

→ вони придбали інструменти, щоб зламати захисну панель електрообладнання, та легкозаймисту суміш;

→ після того як дочекались сутінок, фігуранти зламали дверцята шафи та підпалили її технологічну частину;

→ після цього підозрювані зафільмували загоряння на камеру мобільного для звітності перед загарбниками.

Надалі фігуранти мали продовжити серію підпалів на інших об'єктах залізничної інфраструктури столиці, проте обох їх по гарячих слідах затримали співробітники СБУ, акцентує відомство.

Фото: СБУ

Правоохоронці зазначають, що під час обшуків у помешканнях затриманих були вилучені мобільні телефони із доказами підривної діяльності на РФ, а також "робочий інвентар", який використовувався для вчинення підпалу.

Чоловікам повідомили про підозру у диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

22-річний фігурант перебуває під вартою, 17-річний – під нічним домашнім арештом.

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