Сегодня Макрон едет в Берлин к Шольцу: обсудят Украину

По данным издания, оба лидера встретятся с глазу на глаз перед трехсторонним саммитом

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Сегодня Эмманюэль Макрон отправляется в Берлин, чтобы попытаться "ослабить напряженность" в отношениях с канцлером Германии Олафом Шольцом. Чиновники обсудят вопросы Украины, сообщило издание Le Monde.

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По данным издания, оба лидера встретятся с глазу на глаз перед трехсторонним саммитом, в котором также примет участие премьер-министр Польши Дональд Туск.

Журналисты отметили, что последняя встреча Шольца и Макрона закончилась "взрывом и острыми обменами" после конференции в поддержку Украины, организованной 26 февраля.

Газета написала, что обсуждения перешли на "новую ступень", когда Макрон предположил в Праге, что Европа вступает в момент, "когда будет уместно не быть трусливой". Немецкий канцлер, который опасается эскалации войны, подвергся критике союзников за отказ поставки ракет Taurus для Украины.

В то же время Шольц заверил 13 марта, что у него "очень хорошие личные отношения" с Макроном.

В январе сообщалось, что страны ЕС, в частности Германия и Франция, все чаще обвиняют друг друга в неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия.

6 марта министр обороны Германии Писториус отреагировал на слова президента Франции о "трусах" в помощи Украине, он считает их "контрпродуктивными".

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