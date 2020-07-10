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Секретарь СНБО Данилов: Нет морального права подавать воду для оккупантов в Крым

10.07.2020, 08:25
Секретарь СНБО Данилов: Нет морального права подавать воду для оккупантов в Крым - Фото
Алексей Данилов (Фото: LIGA.net)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%"

Украина может возобновить поставки воды во временно оккупированный Крым только после деоккупации полуострова. Об этом в эфире программы Право на власть телеканала 1+1 заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права", - отметил Данилов.

По его словам, сейчас никаких проблем с водой у крымчан, поскольку местное население обеспечено питьевой водой на 100%.

"То, что там нет воды для промышленности, - это уже другой вопрос. Позиция довольно простая, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода", - сказал он.

При этом комментировать ранние заявления премьер-министра Дениса Шмыгаля о восстановлении подачи воды во временно оккупированный Крым Данилов отказался.

  • 11 февраля в эфире Прямого глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что считает достаточным компромиссом пустить воду в Крым в обмен на серьезное преимущество в переговорах по Донбассу. 
  • 12 февраля Арахамия уточнил, что идея о поставках воды в оккупированный Крым в обмен на Донбасс, с которой он согласился, принадлежит не ему, и что на заседаниях фракции этот вопрос не обсуждался.
  • 6 марта премьер Денис Шмыгаль заявил, что поставлять воду в Крым необходимо, иначе там может произойти гуманитарная катастрофа.
  • 11 июня Шмыгаль подчеркнул, что возобновление поставок воды в оккупированный Крым на повестке дня не стоит.

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Арина Толина
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