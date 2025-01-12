Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 12 января

Швейцария и Сербия готовы стать площадкой для переговоров Трампа с Путиным, допрос пленных КНДРовцев и другие новости за 12 января

Майк Уолц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

1. Швейцария готова принять саммит Трампа и Путина, если они попросят. В стране признают ордера Гааги. Швейцария готова принять саммит между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, если они попросят об этом. Об этом заявил Николя Бидо, руководитель отдела коммуникаций дипломатического ведомства страны, передает издание Le Temps.

2. ВСУ поразили командный пункт армии России под Покровском – Генштаб. ВСУ поразили командный пункт второй гвардейской общевойсковой армии РФ на временно оккупированной части Донбасса, сообщили в Генеральном штабе.

3. Россиянам до Днепропетровской области 7 км, они уже могут лупить КАБами – власть. Расстояние от линии фронта до границ Днепропетровской области сократилось до менее чем 7 км, теперь управляемые авиационные бомбы и артиллерия могут доставать до пограничных общин из Донбасса. Об этом со ссылкой на данные аналитической группы DeepState сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

4. У Трампа говорят, что будут просить Украину "пойти ва-банк" и снизить мобилизационный возраст до 18. Администрация Дональда Трампа якобы будет просить у Украины снижения мобилизационного возраста до 18. Об этом в эфире ABC News заявил будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

5. Зеленский – о газовом скандале: Украина предлагала помощь, но Фицо высокомерно отказался. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагала помощь Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но премьер Роберт Фицо "напыщенно отказался". Об этом он написал в X.

6. "Хочу остаться в Украине". Зеленский показал допрос пленных КНДРовцев – видео. Президент Владимир Зеленский опубликовал видео общения представителей украинских спецслужб с северокорейскими военными, которых Силы обороны взяли в плен в Курской области. Они утверждают, что не знали, что едут на войну в Украину, мол, командование говорило об "обычной тренировке".

7. Учитель предложил провести переговоры Трампа с Путиным в Сербии. Президент Сербии Александр Вучич предложил провести переговоры избранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в своей стране.

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