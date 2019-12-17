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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.12.2019, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует семь главных новостей дня. Ничего лишнего - только важное

1. ВЫСЛАННЫЙ ИЗ ГЕРМАНИИ ДИПЛОМАТ РФ ОКАЗАЛСЯ ШПИОНОМ ГРУ. Германия выслала из страны двух дипломатов РФ из-за убийства в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили. Один из высланных сотрудников посольства оказался шпионом ГРУ. Мы написали, что о нем известно и как на него вышли местные спецслужбы (ссылка).

2. СТОЛКНОВЕНИЯ ПОД РАДОЙ ИЗ-ЗА РЫНКА ЗЕМЛИ. В Киеве протестовали против рынка земли. Облили полицейских зеленкой, применяли слезоточивый газ. Около 20 пострадавших. В самой Раде так и не перешли к рынку земли - ОПЗЖ и Батькивщина заблокировали трибуну (ссылка).

3. ЭКС-НАРДЕПУ ОБЪЯВИЛИ ПОДОЗРЕНИЕ ИЗ-ЗА КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТЕЛЬДетективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему депутату Рады Максиму Полякову, который якобы злоупотребляя служебным положением и незаконно получил 738 000 гривень из госбюджета - скрыл наличие жилья в Киеве и получил компенсацию за аренду номера в отеле Киев (ссылка).

4. СКАНДАЛЬНЫЙ ЭКС-ПРОКУРОР КУЛИК ОТСУДИЛ У ГПУ 1 МЛН ГРГ. Бывшему прокурору Константину Кулику по решению суда выплатят 1,1 млн грн. Якобы Кулику при увольнении не были начислены и выплачены премии, пособие, компенсации за отпуск (ссылка).

5. ОРГАНИЗАТОРОМ ПОКУШЕНИЯ НА СОБОЛЕВА ОКАЗАЛСЯ УРОЖЕНЕЦ РФПрокуратура Киева установила личность и согласовала подозрение организатору резонансного убийства сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. По данным следствия, организатор - 25-летний уроженец РФ. Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск (ссылка). 

6. В НБУ РАСКРЫЛИ, ЧТО СДЕЛАЮТ С ПРИВАТОМ, ЕСЛИ ПОБЕДИТ КОЛОМОЙСКИЙЕсли государство проиграет судебную апелляцию олигарху Коломойскому, НБУ признает ПриватБанк неплатежеспособным. Решение суда, считают в НБУ, не будет иметь немедленных последствий для банка (ссылка).

7. ПРОБЛЕМЫ С ОЩАДОМ И УКРЭКСИМОМВ НБУ заявляют, что по результатам стресс-тестов, Укрэксимбанк и Ощадбанк оказались потенциально проблемными. Вы клиент этих банков? Тогда обязательно почитайте подробности (ссылка).

Читайте также главный текст этого дня: США вводят санкции против Северного потока-2. Что будет с "трубой Путина" в обход Украины

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