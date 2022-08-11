Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 августа

1. РОССИЯ СОЗВАЛА СОВБЕЗ ООН ПО ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС. У ЗЕЛЕНСКОГО ГОВОРЯТ – РФ ХОЧЕТ СПЕКТАКЛЯ. Вчера зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что РФ инициирует заседание Совбеза по теме Запорожской АЭС – якобы из-за "украинских обстрелов". Оно состоится 11 августа. Подоляк считает, что Россия "хочет устроить дешевый спектакль" в стенах ООН (подробнее).

2. РЕЗНИКОВ О ЗАМЫСЛЕ ГЕНШТАБА ПОД ХЕРСОНОМ: ПУСКАЙ РОССИЯНЕ ДУМАЮТ, ЧТО ОНИ ОТРЕАГИРОВАЛИ. Резников утверждает, что военно-политическое руководство Украины не "анонсировало" контрнаступления на юге. Он призвал не гадать о стратегических замыслах Генштаба, ожидая тех или иных действий ВСУ, и не говорить за военных, чтобы не играть на руку врагу (подробнее).

3. "УГРОЗА БЕСПРЕЦЕДЕНТНА". КУЛЕБА ОБЪЯСНИЛ, ЧТО ДАСТ ПРИЗНАНИЕ РОССИИ СПОНСОРОМ ТЕРРОРИЗМА. Признание России властями США страной-спонсором терроризма будет означать введение дополнительных санкций против агрессора как со стороны Вашингтона, так и другими странами, еще более глубокую международную изоляцию "и полное разрушение остатков репутации РФ на многие десятилетия", заявил Кулеба (подробнее).

4. ДОПОЛНЕНИЕ К РАМШТАЙН: В КОПЕНГАГЕНЕ ПРОХОДИТ ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ПО ОРУЖИЮ ДЛЯ УКРАИНЫ. В Копенгагене проходит совещание Бена Уоллеса, Алексея Резникова и Мортена Бодскова. Встреча трех министров обороны посвящена плану оказания Украине долговременной финансовой и военной помощи (подробнее).

5. MCDONALD'S РЕШИЛА ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ В КИЕВЕ И НА ЗАПАДЕ УКРАИНЫ. Сеть ресторанов McDonald's решила возобновить работу в Киеве и на западе Украины (подробнее).

6. УКРАИНСКИЕ БАНКИ ЗАКОНЧИЛИ ПОЛУГОДИЕ С ЧИСТЫМ УБЫТКОМ ВПЕРВЫЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ. Чистый убыток украинских банков составил 4,6 млрд грн по итогам первого полугодия 2022 года. Чистый убыток во втором квартале – почти 4,5 млрд грн (подробнее).

7. ШОЙГУ И ГЕРАСИМОВ ОСТАЮТСЯ НА ДОЛЖНОСТЯХ ФОРМАЛЬНО. В ГЕНШТАБЕ СООБЩИЛИ О РЕПРЕССИЯХ В РФ. В высшем военном и офицерском составе России продолжаются репрессивные мероприятия из-за провалов стратегических планов в отношении Украины, сообщают в Генштабе ВСУ (подробнее).

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Оксана Житнюк

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