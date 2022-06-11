UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июня

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июня - Фото
Главное за день

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ИГНОРИРОВАЛ НАШИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВТОРЖЕНИИ РОССИИ. Я ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ – БАЙДЕН. Американский президент Джо Байден считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и множество людей, возможно, мог накануне 24 февраля игнорировать предупреждения из США, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину (подробнее).

2. У ЗЕЛЕНСКОГО ОТВЕТИЛИ БАЙДЕНУ: ПРЕЗИДЕНТ ПРОСИЛ САНКЦИИ ДО ВТОРЖЕНИЯ РФ, НО НАС НЕ СЛЫШАЛИ. Президент Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать" (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ НА ПЕТИЦИЮ О РАЗРЕШЕНИИ ВЫЕЗДА МУЖЧИН 18–60 ЛЕТ И ПОРЯДКЕ МОБИЛИЗАЦИИ. В ответ на петицию с требованием отменить запрет на выезд из Украины мужчин от 18 до 60 лет и не мобилизовать "всех подряд", президент Владимир Зеленский напомнил, что защита Украины – дело всего народа. Однако предложения из петиции должны быть рассмотрены правительством, говорится в ответе главы государства (подробнее).

4. ПОДОЛЯК О СЛОВАХ БАЙДЕНА: НЕЛЕПО ОБВИНЯТЬ УКРАИНУ, КОТОРАЯ СРАЖАЕТСЯ С РФ БОЛЕЕ 100 ДНЕЙ. Украина понимала, что Россия планирует вторжение, и готовилась к нему – вопрос был в масштабах нападения. Нелепо обвинять в чем-то страну, которая более 100 дней противостоит превосходящему агрессору, если ключевые страны не смогли превентивно остановить РФ (подробнее).

5. ПОДОЛЯК: ЗАБУДЬТЕ О "ДЕНАЦИФИКАЦИИ". РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РФ – ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ И МАССОВЫЕ УБИЙСТВА. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне, и назвал цели, преследуемые Кремлем, как он считает, в войне против Украины на самом деле (подробнее).

6. ГАЙДАЙ: ЕСЛИ РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАХВАТИТ ЛУГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ ЭТО НЕ КОНЕЦ, БУДЕМ ИХ ГНАТЬ. Если российские войска полностью захватят Луганскую область, то это не станет концом войны, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (подробнее).

7. УКРАИНА ПОЛУЧИТ СТАТУС КАНДИДАТА В ЕВРОСОЮЗ, НО С УСЛОВИЯМИ – BLOOMBERG. По данным Bloomberg, Еврокомиссия поддержит рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, но выдвинет условия, связанные с укреплением верховенства права и антикоррупционного законодательства (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Истории. Чей Херсон. Как это – оставаться украинцем в оккупации

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 