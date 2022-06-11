Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 июня

1. ЗЕЛЕНСКИЙ ИГНОРИРОВАЛ НАШИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВТОРЖЕНИИ РОССИИ. Я ПОНИМАЮ ПОЧЕМУ – БАЙДЕН. Американский президент Джо Байден считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский, как и множество людей, возможно, мог накануне 24 февраля игнорировать предупреждения из США, что Россия полномасштабно вторгнется в Украину (подробнее).

2. У ЗЕЛЕНСКОГО ОТВЕТИЛИ БАЙДЕНУ: ПРЕЗИДЕНТ ПРОСИЛ САНКЦИИ ДО ВТОРЖЕНИЯ РФ, НО НАС НЕ СЛЫШАЛИ. Президент Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры "не хотели слышать" (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ОТВЕТИЛ НА ПЕТИЦИЮ О РАЗРЕШЕНИИ ВЫЕЗДА МУЖЧИН 18–60 ЛЕТ И ПОРЯДКЕ МОБИЛИЗАЦИИ. В ответ на петицию с требованием отменить запрет на выезд из Украины мужчин от 18 до 60 лет и не мобилизовать "всех подряд", президент Владимир Зеленский напомнил, что защита Украины – дело всего народа. Однако предложения из петиции должны быть рассмотрены правительством, говорится в ответе главы государства (подробнее).

4. ПОДОЛЯК О СЛОВАХ БАЙДЕНА: НЕЛЕПО ОБВИНЯТЬ УКРАИНУ, КОТОРАЯ СРАЖАЕТСЯ С РФ БОЛЕЕ 100 ДНЕЙ. Украина понимала, что Россия планирует вторжение, и готовилась к нему – вопрос был в масштабах нападения. Нелепо обвинять в чем-то страну, которая более 100 дней противостоит превосходящему агрессору, если ключевые страны не смогли превентивно остановить РФ (подробнее).

5. ПОДОЛЯК: ЗАБУДЬТЕ О "ДЕНАЦИФИКАЦИИ". РЕАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РФ – ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ И МАССОВЫЕ УБИЙСТВА. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью России в войне, и назвал цели, преследуемые Кремлем, как он считает, в войне против Украины на самом деле (подробнее).

6. ГАЙДАЙ: ЕСЛИ РОССИЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАХВАТИТ ЛУГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ – ЭТО НЕ КОНЕЦ, БУДЕМ ИХ ГНАТЬ. Если российские войска полностью захватят Луганскую область, то это не станет концом войны, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (подробнее).

7. УКРАИНА ПОЛУЧИТ СТАТУС КАНДИДАТА В ЕВРОСОЮЗ, НО С УСЛОВИЯМИ – BLOOMBERG. По данным Bloomberg, Еврокомиссия поддержит рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, но выдвинет условия, связанные с укреплением верховенства права и антикоррупционного законодательства (подробнее).

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Вадим Ребрина

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