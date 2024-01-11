Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 11 января

Фото: Генштаб ВСУ

1. Белый дом поддержал передачу Украине $300 млрд замороженных активов РФ — Bloomberg. Администрация президента США Джо Байдена поддерживает конфискацию замороженных активов России, чтобы направить их на восстановление Украины. Это следует из записки Совета национальной безопасности США в Конгресс, где была подготовлена соответствующая инициатива, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. Общая сумма таких активов составляет около $300 млрд, большинство из которых – в Европе (подробнее).

2. Украина висит на волоске, РФ начинает иметь преимущество, нужна помощь — топ-сенатор США. Лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал срочно одобрить новый пакет военной помощи Украине (подробнее).

3. Президент Эстонии: Удары по РФ все равно будут. Поэтому Запад не должен ограничивать Украину оружием. Президент Эстонии Алар Карис считает, что не должно быть никаких ограничений в западном вооружении, которое союзники передают Украине (подробнее).

4. Сийярто приедет в Ужгород 29 января. Встретится с Кулебой и Ермаком – МИД. Представитель министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил LIGA.net, что на 29 января в Ужгороде запланирована встреча главы МИД Дмитрия Кулебы и руководителя Офиса президента Андрея Ермака с венгерским дипломатом Петером Сийярто (подробнее).

5. В Киеве простились с поэтом и военным "Дали" – фото LIGA.net. В воскресенье, 7 января, погиб поэт и украинский военный Максим Кривцов с позывным "Дали", которого украинская писательница Оксана Забужко записала в "новое Расстрелянное возрождение". Вместе с ним погиб его рыжий кот. 11 января в Киеве состоялось прощание с погибшим, LIGA.net публикует фотографии с места событий (подробнее).

6. Экспертиза подтвердила. Россия ударила по Харькову ракетой от КНДР – генпрокурор. Прокуратура получила доказательства того, что Россия 2 января при обстреле Харькова применила ракеты разработки Северной Кореи. Об этом сказал глава Офиса генпрокурора Андрей Костин (подробнее).

7. Законопроект о мобилизации. Умеров: Уже подготовили новую редакцию. Министерство обороны уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом "всех предложений". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после того, как правительство отозвало зарегистрированный им проект закона (подробнее).



Смотрите также:

Мобилизация. Нардеп Костенко объяснил, почему законопроект вернули Кабмину

Читайте также тексты дня:

Автомобиль будущего и виртуальная реальность. Самые яркие фото с выставки электроники CES

12 стартапов, представляющих Украину на CES в Лас-Вегасе. Чем они занимаются