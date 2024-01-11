Сім головних новин України та світу на 19:00 11 січня

Фото: Генштаб ЗСУ

1. Білий дім підтримав передання Україні $300 млрд заморожених активів РФ — Bloomberg. Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує конфіскацію заморожених активів Росії, щоб направити їх на відновлення України. Це випливає із записки Ради національної безпеки США до Конгресу, де було підготовлено відповідну ініціативу, пише Bloomberg з посиланням на документ. Загальна сума таких активів становить близько $300 млрд, більшість з яких – у Європі (детальніше).

2. Україна висить на волосині, РФ починає мати перевагу, потрібна допомога — топсенатор США. Лідер більшості Демократичної партії у Сенаті США Чак Шумер закликав терміново схвалити новий пакет військової допомоги Україні (детальніше).

3. Президент Естонії: Удари по РФ все одно будуть. Тому Захід не має обмежувати Україну у зброї. Президент Естонії Алар Каріс вважає, що не має бути жодних обмежень у західному озброєнні, яке союзники передають Україні (детальніше).

4. Сійярто приїде до Ужгорода 29 січня. Зустрінеться з Кулебою та Єрмаком – МЗС. Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив LIGA.net, що на 29 січня в Ужгороді заплановано зустріч глави МЗС Дмитра Кулеби та керівника Офісу президента Андрія Єрмака з угорським дипломатом Петером Сійярто (детальніше).

5. У Києві попрощалися із поетом та військовим "Далі" – фото LIGA.net. У неділю, 7 січня, загинув поет та український військовий Максим Кривцов із позивним "Далі", якого українська письменниця Оксана Забужко записала до "нового Розстріляного відродження". Разом із ним загинув його рудий кіт. 11 січня у Києві відбулося прощання із загиблим, LIGA.net публікує світлини з місця подій (детальніше).

6. Експертиза підтвердила. Росія вдарила по Харкову ракетою від КНДР – генпрокурор. Прокуратура отримала докази того, що Росія 2 січня під час обстрілу Харкова застосувала ракети розробки Північної Кореї. Про це сказав голова Офісу генпрокурора Андрій Костін (детальніше).

7. Законопроєкт про мобілізацію. Умєров: Вже підготували нову редакцію. Міністерство оборони вже підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням "усіх пропозицій". Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після того, як уряд відкликав зареєстрований ним проєкт закону (детальніше).



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