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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июля

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 18:59
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июля - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Воздушные силы: ВСУ сбили 16 из 17 "шахедов" и еще семь разведчиков россиян. В ночь на 14 июля российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Shahed-136 Одессу и Кривой Рог. В Кривом Роге были повреждены два предприятия и два дома. За сутки Силами обороны было уничтожено 16 из 17 ударных дронов Shahed-136 и семь разведывательных БПЛА российских захватчиков. 

2. "Все увешано радарами". Союзники бьют в набат — шпионы РФ в Вене чувствуют себя вольготно. Вена на фоне большой войны снова стала шпионской столицей Европы, а правительство, "похоже, не спешит это менять", пишет Financial Times.

3. В США отклонили все поправки к бюджету об ограничении помощи УкраинеПалата представителей Конгресса США отклонила поправки в оборонный бюджет на 2024 год, которые предусматривали прекращение или ограничение военной помощи Украине. 

4. Наступление на Мелитополь. Силы обороны продвинулись на 1,7 км, РФ пытается контратаковать. Представитель Национальной гвардии Николай Уршалович сообщил, что на Мелитопольском направлении бойцы 15 бригады оперативного назначения "Кара-Даг" с подразделениями ВСУ продвинулись на 1,7 км на юг и юго-восток. Штурмовые соединения продвигаются в условиях плотных минных полей врага и постоянных обстрелов. 

5. Союзники: Путин устранил 28 высших офицеров после "бунта" Пригожина. Суровикин пропал. Глава разведки Эстонии Марго Гросберг сообщил, что в Минобороны, ГРУ и ВС РФ после "мятежа" Пригожина была проведена чистка — 13 высокопоставленных офицеров были задержаны, около 15 офицеров, которых подозревают в причастности к "восстанию", были уволены. Командующий ВКС РФ Сергей Суровикин пропал три недели назад, задержаны заместитель министра обороны по тылу, заместитель Суровикина и генерал ГРУ. 

6. Индия запустила космический корабль Chandrayaan-3 для посадки на южном полюсе ЛуныКосмический корабль Chandrayaan-3 отделился от носителя и вышел на орбиту к Луне. Если миссия будет идти по плану, Индия станет четвертой страной – после США, бывшего Советского Союза и Китая – которая мягко посадит корабль на Луну.

7. Иван Выговский стал новым главой Нацполиции: что о нем известно. Кабинет министров на заседании 14 июля назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции Украины. С января 2023 года Выговский был исполняющим обязанности главы Нацполиции.

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Сергей Бережной
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