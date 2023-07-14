Сім головних новин України та світу на 19:00 14 липня

1. Повітряні сили: ЗСУ збили 16 з 17 "шахедів" та ще сім розвідників росіян. У ніч проти 14 липня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Shahed-136 Одесу та Кривий Ріг. У Кривому Розі було пошкоджено два підприємства та два будинки. За добу Силами оборони було знищено 16 із 17 ударних дронів Shahed-136 та сім розвідувальних БПЛА російських загарбників.

2. "Все обвішано радарами". Союзники б'ють на сполох — шпигуни РФ у Відні почуваються вільно. Відень на тлі великої війни знову став шпигунською столицею Європи, а уряд, "схоже, не поспішає це змінювати", пише Financial Times.

3. У США відхилили всі поправки до бюджету щодо обмеження допомоги Україні. Палата представників Конгресу США відхилила поправки до оборонного бюджету на 2024 рік, які передбачали припинення чи обмеження військової допомоги Україні.

4. Наступ на Мелітополь. Сили оборони просунулися на 1,7 км, РФ намагається контратакувати. Представник Національної гвардії Микола Уршалович повідомив, що на Мелітопольському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення "Кара-Даг" з підрозділами ЗСУ просунулися на 1,7 км на південь та південний схід. Штурмові з'єднання просуваються в умовах щільних мінних полів ворога та постійних обстрілів.

5. Союзники: Путін усунув 28 вищих офіцерів після "заколоту" Пригожина. Суровікін зник. Глава розвідки Естонії Марго Гросберг повідомив, що в Міноборони, ГРУ та ЗС РФ після "заколоту" Пригожина було проведено чистку — 13 високопоставлених офіцерів було затримано, близько 15 офіцерів, яких підозрюють у причетності до "повстання", було звільнено. Командувач ВКС РФ Сергій Суровікін зник три тижні тому, затримано заступника міністра оборони по тилу, заступника Суровікіна та генерала ГРУ.

6. Індія запустила космічний корабель Chandrayaan-3 для посадки на південному полюсі Місяця. Космічний корабель Chandrayaan-3 відокремився від носія і вийшов на орбіту до Місяця. Якщо місія розгортатиметься за планом, Індія стане четвертою країною – після США, колишнього Радянського Союзу та Китаю – яка м'яко посадить корабель на Місяць.

7. Іван Вигівський став новим головою Нацполіції: що про нього відомо. Кабінет міністрів на засіданні 14 липня призначив Івана Вигівського головою Національної поліції України. З січня 2023 року Вигівський був виконувачем обов'язків голови Нацполіції.

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