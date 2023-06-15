UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 июня

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 июня - Фото
Ллойд Остин и Алексей Резников (Фото: EPA)

1. СОСТОЯЛАСЬ 13-Я ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ РАМШТАЙН. Министр обороны Алексей Резников по итогам заседания заявил, что получил от западных союзников обязательства о старте тренировок украинских военных на истребителях F-16. (подробнее)

2. СОЮЗНИКИ ОТПРАВЯТ УКРАИНЕ СИСТЕМЫ ПВО И СОТНИ РАКЕТ К НИМ. Министерства обороны США, Дании, Великобритании и Нидерландов в совместном заявлении объявили, что будут вместе поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат отправку самих систем. (подробнее)

3. ЯПОНИЯ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ УКРАИНЕ В КОНТРНАСТУПЛЕНИИ. Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы, которые помогут ВСУ в контрнаступлении. (подробнее)

4. ВСУ ПРОДВИНУЛИСЬ В РАЙОНЕ ПОЛОГОВ И ВЕЛИКОЙ НОВОСЕЛКИ. Вооруженные Силы Украины за неделю наступления в Запорожской и Донецкой областях освободили семь населенных пунктов и продвинулись в районе Пологов и Великой Новоселки. (подробнее)

5. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗНАЛ РАЗРУШЕНИЕ КАХОВСКОЙ ГЭС ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ. Депутаты Европарламента осудили разрушение дамбы Каховской ГЭС, назвав его "последним военным преступлением, совершенным Россией". (подробнее)

6. ГЕНСЕК НАТО ЗАЯВИЛ, ЧТО ЛЕТЧИКИ ВСУ НАЧАЛИ ОБУЧЕНИЕ НА F-16. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники начали обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "процесс идет". (подробнее)

7. ГЛАВА ПЕНТАГОНА: В УКРАИНЕ СЕЙЧАС НАЧАЛСЯ ВОЕННЫЙ МАРАФОН. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украине начался "военный марафон", а Силы обороны готовы к "дальнейшим вызовам". (подробнее)

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 