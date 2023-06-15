Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 июня

1. СОСТОЯЛАСЬ 13-Я ВСТРЕЧА В ФОРМАТЕ РАМШТАЙН. Министр обороны Алексей Резников по итогам заседания заявил, что получил от западных союзников обязательства о старте тренировок украинских военных на истребителях F-16. (подробнее)

2. СОЮЗНИКИ ОТПРАВЯТ УКРАИНЕ СИСТЕМЫ ПВО И СОТНИ РАКЕТ К НИМ. Министерства обороны США, Дании, Великобритании и Нидерландов в совместном заявлении объявили, что будут вместе поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат отправку самих систем. (подробнее)

3. ЯПОНИЯ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ УКРАИНЕ В КОНТРНАСТУПЛЕНИИ. Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы, которые помогут ВСУ в контрнаступлении. (подробнее)

4. ВСУ ПРОДВИНУЛИСЬ В РАЙОНЕ ПОЛОГОВ И ВЕЛИКОЙ НОВОСЕЛКИ. Вооруженные Силы Украины за неделю наступления в Запорожской и Донецкой областях освободили семь населенных пунктов и продвинулись в районе Пологов и Великой Новоселки. (подробнее)

5. ЕВРОПАРЛАМЕНТ ПРИЗНАЛ РАЗРУШЕНИЕ КАХОВСКОЙ ГЭС ВОЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ. Депутаты Европарламента осудили разрушение дамбы Каховской ГЭС, назвав его "последним военным преступлением, совершенным Россией". (подробнее)

6. ГЕНСЕК НАТО ЗАЯВИЛ, ЧТО ЛЕТЧИКИ ВСУ НАЧАЛИ ОБУЧЕНИЕ НА F-16. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники начали обучение украинских летчиков на истребителях F-16. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что "процесс идет". (подробнее)

7. ГЛАВА ПЕНТАГОНА: В УКРАИНЕ СЕЙЧАС НАЧАЛСЯ ВОЕННЫЙ МАРАФОН. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украине начался "военный марафон", а Силы обороны готовы к "дальнейшим вызовам". (подробнее)

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