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Сім головних новин України та світу на 19:00 15 червня

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 19:00
Сім головних новин України та світу на 19:00 15 червня - Фото
Ллойд Остін та Олексій Резніков (Фото: EPA)

1. ВІДБУЛАСЯ 13-ТА ЗУСТРІЧ У ФОРМАТІ РАМШТАЙН. Міністр оборони Олексій Резніков за підсумками засідання заявив, що одержав від західних союзників зобов'язання про старт тренувань українських військових на винищувачах F-16. (докладніше)

2. СОЮЗНИКИ ВІДПРАВЛЯТЬ УКРАЇНІ СИСТЕМИ ППО ТА СОТНІ РАКЕТ ДО НИХ. Міністерства оборони США, Данії, Великої Британії та Нідерландів у спільній заяві оголосили, що разом постачатимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони та збільшать виправлення самих систем. (докладніше)

3. ЯПОНІЯ ХОЧЕ ДОПОМОГТИ УКРАЇНІ У КОНТРНАСТУПІ. Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США, щоб поповнити запаси, які допоможуть ЗСУ у контрнаступі. (докладніше)

4. ЗСУ ПРОСУНУЛИСЯ В РАЙОНІ ПОЛОГІВ ТА ВЕЛИКОЇ НОВОСІЛКИ. Збройні Сили України за тиждень наступу у Запорізькій та Донецькій областях звільнили сім населених пунктів та просунулися в районі Пологів та Великої Новосілки. (докладніше)

5. ЄВРОПАРЛАМЕНТ ВИЗНАВ РУЙНУВАННЯ КАХОВСЬКОЇ ГЕС ВОЄННИМ ЗЛОЧИНОМ РОСІЇ. Депутати Європарламенту засудили руйнування греблі Каховської ГЕС, назвавши його "останнім воєнним злочином, скоєним Росією". (докладніше)

6. ГЕНСЕК НАТО ЗАЯВИВ, ЩО ЛЬОТЧИКИ ВСУ РОЗПОЧАЛИ НАВЧАННЯ НА F-16. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники розпочали навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що "процес йде". (докладніше)

7. ГЛАВА ПЕНТАГОНУ: В УКРАЇНІ ЗАРАЗ РОЗПОЧАВСЯ ВІЙСЬКОВИЙ МАРАФОН. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що в Україні розпочався "військовий марафон", а Сили оборони готові до "подальших викликів". (докладніше)

Наталія Медведєва
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