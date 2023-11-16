UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 ноября

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 ноября - Фото
Алексей Арестович (фото - Олексій Арестович, Facebook)

1. Потери России бьют рекорды – ВСУ "отминусовали" более 1300 оккупантов за один день: сводка. Российская армия потеряла 1330 человек, 69 единиц техники и 44 артиллерийские системы за прошедшие сутки (подробнее).

2. Россияне обстреляли ТЭС ДТЭК в прифронтовом регионе, оборудование серьезно повреждено. Российские террористы снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК в прифронтовом регионе. Из-за обстрелов оккупантов на ТЭС серьезно повреждено оборудование (подробнее).

3. "Оникс" и "Калибр". В Крыму накоплено более 800 ракет для ударов по энергетике Украины – ВСУ. Во временно оккупированном Крыму россияне сосредоточили более 800 ракет для ударов по Украине, сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (подробнее).

4. Иран накопил обогащенный уран на несколько ядерных бомб – внутренние отчеты МАГАТЭ. Иран накопил запасы обогащенного урана, которых достаточно для создания нескольких ядерных бомб, и отказывается выполнять требования ООН. Об этом говорится во внутренних отчетах МАГАТЭ (подробнее).

5. Украина производит десятки "аналогов шахедов" в месяц – министр. Украина запустила серийное производство "аналога" дрона-камикадзе Shahed-136 на государственном заводе, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (подробнее).

6. Еврокомиссия может наказать Польшу из-за блокирования границы с Украиной – польские СМИ. Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной (подробнее).

7. В отношении Арестовича возбуждено уголовное дело. В отношении бывшего советника Офиса президента блогера Алексея Арестовича возбуждено уголовное производство, сообщила нардеп Наталья Пипа. Также о производстве сообщила Нацполиция, не называя имени (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Первый в Европе. Как украинцы создали сервис, помогающий платить штрафы на дорогах

Втрое дороже SpaceX. Как КПИ запускает студенческие наноспутники за миллионы

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 