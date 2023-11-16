Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 ноября

1. Потери России бьют рекорды – ВСУ "отминусовали" более 1300 оккупантов за один день: сводка. Российская армия потеряла 1330 человек, 69 единиц техники и 44 артиллерийские системы за прошедшие сутки (подробнее).

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3. "Оникс" и "Калибр". В Крыму накоплено более 800 ракет для ударов по энергетике Украины – ВСУ. Во временно оккупированном Крыму россияне сосредоточили более 800 ракет для ударов по Украине, сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк (подробнее).

4. Иран накопил обогащенный уран на несколько ядерных бомб – внутренние отчеты МАГАТЭ. Иран накопил запасы обогащенного урана, которых достаточно для создания нескольких ядерных бомб, и отказывается выполнять требования ООН. Об этом говорится во внутренних отчетах МАГАТЭ (подробнее).

5. Украина производит десятки "аналогов шахедов" в месяц – министр. Украина запустила серийное производство "аналога" дрона-камикадзе Shahed-136 на государственном заводе, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин (подробнее).

6. Еврокомиссия может наказать Польшу из-за блокирования границы с Украиной – польские СМИ. Европейская комиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной (подробнее).

7. В отношении Арестовича возбуждено уголовное дело. В отношении бывшего советника Офиса президента блогера Алексея Арестовича возбуждено уголовное производство, сообщила нардеп Наталья Пипа. Также о производстве сообщила Нацполиция, не называя имени (подробнее).

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