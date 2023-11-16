Сім головних новин України та світу на 19:00 16 листопада

1. Втрати Росії б'ють рекорди — ЗСУ "відмінусували" понад 1300 окупантів за один день: зведення. Російська армія втратила 1330 осіб, 69 одиниць техніки та 44 артилерійські системи за минулу добу (детальніше).

2. Росіяни обстріляли ТЕС ДТЕК у прифронтовому регіоні, обладнання серйозно пошкоджено. Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання (детальніше).

3. "Онікс" та "Калібр". У Криму накопичено понад 800 ракет для ударів по енергетиці України — ЗСУ. У тимчасово окупованому Криму росіяни зосередили понад 800 ракет для ударів по Україні, повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (детальніше).

4. Іран накопичив збагачений уран на кілька ядерних бомб – внутрішні звіти МАГАТЕ. Іран накопичив запаси збагаченого урану, яких достатньо для створення кількох ядерних бомб, і відмовляється виконувати вимоги ООН. Про це йдеться у внутрішніх звітах МАГАТЕ (детальніше).

5. Україна виробляє десятки "аналогів шахедів" на місяць — міністр. Україна запустила серійне виробництво "аналога" дрону-камікадзе Shahed-136 на державному заводі, повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін (детальніше).

6. Єврокомісія може покарати Польщу через блокування кордону з Україною – польські ЗМІ. Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не розв'яже питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною (детальніше).

7. Щодо Арестовича відкрито кримінальну справу. Щодо колишнього радника Офісу президента блогера Олексія Арестовича відкрито кримінальне провадження, повідомила народна депутатка Наталія Піпа. Також про провадження повідомила Нацполіція, не називаючи імені (детальніше).

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