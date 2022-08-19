Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 августа

1. США ОДОБРЯЮТ УДАРЫ УКРАИНЫ ПО ОБЪЕКТАМ В КРЫМУ – POLITICO. США одобряют украинские удары по объектам во временно оккупированном Крыму и считают полуостров суверенной украинской территорией (подробнее).

2. ФСБ ПОДГОТОВИЛА ДВА МАРИОНЕТОЧНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА СЛУЧАЙ ЗАХВАТА КИЕВА — WASHINGTON POST. Федеральная служба безопасности России накануне полномасштабного вторжения в Украину подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева (подробнее).

3. "ВЫСОКА ВЕРОЯТНОСТЬ ТЕРАКТА". У ГУР – НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА О ПОДГОТОВКЕ ПРОВОКАЦИИ НА ЗАЭС. Главное управление разведки получило новые подтверждения о подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской АЭС 19 августа (подробнее).

4. РОССИЯНЕ МОГУТ НАНЕСТИ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ЗАЩИТНИКАМ "АЗОВСТАЛИ" НА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ — ГУР. Российские оккупанты могут ударить ракетами по защитникам "Азовстали" во время судилища в Мариуполе на День Независимости (подробнее).

5. У ШОЛЬЦА С ИЮНЯ БЛОКИРУЮТ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОСТАВКИ ТЯЖЕЛЫХ ВООРУЖЕНИЙ УКРАИНЕ – DIE WELT. В начале июня власти Германии дали последнее обещание передать Украине "значительные" партии вооружений – и после этого у канцлера Олафа Шольца блокируют просьбы из Киева о продолжении поставок, пишет со ссылкой на источники в украинском правительстве Die Welt (подробнее).

6. РОССИЯ ГОТОВИТСЯ ОТКЛЮЧИТЬ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС ОТ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УКРАИНЫ — ЭНЕРГОАТОМ. Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. На данный момент российские военные ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, чтобы производить электроэнергию для систем охлаждения ядерного топлива (подробнее).

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН ПРИЕХАЛ В ОДЕССКИЙ ПОРТ – ВИДЕО. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт (подробнее).

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Вадим Ребрина

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