UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 августа

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 августа - Фото
ЗАЭС (Фото - Энергоатом)

1. США ОДОБРЯЮТ УДАРЫ УКРАИНЫ ПО ОБЪЕКТАМ В КРЫМУ – POLITICO. США одобряют украинские удары по объектам во временно оккупированном Крыму и считают полуостров суверенной украинской территорией (подробнее).

2. ФСБ ПОДГОТОВИЛА ДВА МАРИОНЕТОЧНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА СЛУЧАЙ ЗАХВАТА КИЕВА — WASHINGTON POST. Федеральная служба безопасности России накануне полномасштабного вторжения в Украину подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева (подробнее).

3. "ВЫСОКА ВЕРОЯТНОСТЬ ТЕРАКТА". У ГУР – НОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА О ПОДГОТОВКЕ ПРОВОКАЦИИ НА ЗАЭС. Главное управление разведки получило новые подтверждения о подготовке российскими оккупантами провокации на Запорожской АЭС 19 августа (подробнее).

4. РОССИЯНЕ МОГУТ НАНЕСТИ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО ЗАЩИТНИКАМ "АЗОВСТАЛИ" НА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ — ГУР. Российские оккупанты могут ударить ракетами по защитникам "Азовстали" во время судилища в Мариуполе на День Независимости (подробнее).

5. У ШОЛЬЦА С ИЮНЯ БЛОКИРУЮТ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОСТАВКИ ТЯЖЕЛЫХ ВООРУЖЕНИЙ УКРАИНЕ – DIE WELT. В начале июня власти Германии дали последнее обещание передать Украине "значительные" партии вооружений – и после этого у канцлера Олафа Шольца блокируют просьбы из Киева о продолжении поставок, пишет со ссылкой на источники в украинском правительстве Die Welt (подробнее).

6. РОССИЯ ГОТОВИТСЯ ОТКЛЮЧИТЬ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС ОТ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УКРАИНЫ — ЭНЕРГОАТОМ. Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. На данный момент российские военные ищут поставщиков топлива для дизель-генераторов, чтобы производить электроэнергию для систем охлаждения ядерного топлива (подробнее).

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ООН ПРИЕХАЛ В ОДЕССКИЙ ПОРТ – ВИДЕО. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прибыл в Одесский порт (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Тюрьма активов. Украина арестовала заводы и недвижимость россиян на $1,5 млрд. Что их ждет

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 