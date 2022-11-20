Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 ноября

1. Россия планирует усилить свои силы на Донбассе подразделениями из Херсона – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, командование российских оккупационных войск планирует перебросить отдельные подразделения, выведенные в ходе отступления с правого берега реки Днепр в Херсонской области, для продолжения боевых действий в Донецкой и Луганской областях", – сообщили военные.

2. Министр обороны Новой Зеландии непублично посетил Киев для переговоров с Резниковым

"Мы обсудили недавнее решение Новой Зеландии продлить миссию по поддержке обучения пехоты в Великобритании для украинских войск до июля 2023 года. Министр Резников выразил благодарность за продление учебной миссии и отметил, что она меняет ситуацию на поле боя", – рассказал министр обороны Новой Зеландии.

3. На Банковой назвали потребности ВСУ в вооружении: 150-200 танков, 100 орудий, 50-70 РСЗО

Украина не собирается останавливать контрнаступление и призывает западных партнеров увеличить поставки оружия для нее, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

4. Франция заявила о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale, анонсированных президентом Эмманюэлем Макроном в октябре.

5. Россияне обстреляли Запорожскую АЭС. Зафиксировано 12 попаданий – Энергоатом

"Повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе подстанции "Радуга", — заявил Энергоатом.

6. Видео с якобы расстрелом военнопленных РФ вбросила для ухода от ответственности – Лубинец

Попытки России обвинить ВСУ в расстреле добровольно сдавшихся в плен военнослужащих РФ беспочвенны, более того – фрагменты видео, на которые Россия ссылается, показывают, что очередное военное преступление в этом случае совершили россияне. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

7. Не оценил усилия Маска: Трамп заявил, что не вернется в Twitter

Трамп заявил, что у него нет планов возвращаться в Twitter, поскольку там "падает вовлеченность пользователей и слишком много фейковых аккаунтов".

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Сергій Бережний

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