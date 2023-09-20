Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 сентября

1. Нагорный Карабах. Армяне выведут войска, сепаратисты капитулировали — их расформируют. В Нагорном Карабахе достигли договоренности о прекращении боевых действий и выведении армянских войск. Режим полного прекращения огня вступил в действие с 13:00 по местному времени. Также в Карабахе должны быть полностью расформированы незаконные вооруженные формирования, а тяжелая техника выведена и утилизирована.

2. CNN: Украина, вероятно, атаковала боевиков в Судане. Их поддерживает Вагнер — фото ударов. Украинские спецслужбы, вероятно, атаковали военизированную группировку "Силы быстрого реагирования" (RSF) в Судане, которую поддерживает террористическая Группа Вагнера, сообщает CNN. В операции применялись дроны, на видео на контроллере одного из них виден украинский текст. Представитель украинской разведки не стал подтверждать или опровергать сообщение CNN.

3. Рядом с Румынией взорвалось судно, экипаж говорит, что из-за морской мины – CNN. Румынские власти сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama в Черном море после взрыва на расстоянии около 40 км от берега. Экипаж заявляет, что судно наткнулось на мину, власти пока не подтверждают причины взрыва.

4. ГУР: Неизвестные диверсанты взорвали самолеты и вертолет на базе "судного дня" в РФ — фото. Неизвестные диверсанты взорвали самолеты Ан-148 и Ил-20, а также вертолет Ми-28Н в Подмосковье на аэродроме, где базируются правительственные суда, так называемые "самолеты судного дня" и специальные борта. Упомянутые самолеты относятся к 354 авиаполку специального назначения, а этот вертолет ранее активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью, отмечает военная разведка.

5. "Ракеты пошли". В Севастополе слышны взрывы, оккупанты заявили о работе ПВО – видео, фото. Во временно оккупированном Севастополе и окрестностях были слышны взрывы, оккупанты применили дымовую завесу в Инкерманской гавани. Местный житель снял видео с пролетом ракеты. Сообщалось о попадании по воинской части оккупантов в районе Верхнесадового под Севастополем. Позже СтратКом заявил, что нанесен успешный удар по командному пункту Черноморского флота в Верхнесадовом.

6. Рада приняла закон об е-декларировании: декларации откроют сразу. Верховная Рада проголосовала за исправленный закон о возобновлении е-декларирования с учетом требований президента Зеленского. Изменения в законе предполагают открытие деклараций сразу, раньше их планировалось открыть через год.

7. МИД Польши вызвал посла Украины. Не понравилось выступление Зеленского в ООН. Украинского посла вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН, в котором он пожаловался на зерновое эмбарго со стороны отдельных стран Евросоюза. МИД Украины в ответ призвал Польшу отвергнуть эмоции и "перейти на конструктивный путь решения зерновой проблематики".

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