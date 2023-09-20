Сім головних новин України та світу на 19:00 20 вересня

1. Нагірний Карабах. Вірмени виведуть війська, сепаратисти капітулювали – їх розформують. У Нагірному Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій та виведення вірменських військ. Режим повного припинення вогню набув чинності з 13:00 за місцевим часом. Також у Карабаху мають бути повністю розформовані незаконні збройні формування, а важка техніка виведена та утилізована.

2. CNN: Україна, ймовірно, атакувала бойовиків у Судані. Їх підтримує Вагнер – фото ударів. Українські спецслужби, ймовірно, атакували воєнізоване угруповання "Сили швидкого реагування" (RSF) у Судані, яке підтримує терористична Група Вагнера, повідомляє CNN. В операції застосовувалися дрони, на відео на контролері одного з них видно український текст. Представник української розвідки не став підтверджувати чи спростовувати повідомлення CNN.

3. Поруч із Румунією вибухнуло судно, екіпаж каже, що через морську міну – CNN. Румунська влада повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama у Чорному морі після вибуху на відстані близько 40 км від берега. Екіпаж заявляє, що судно натрапило на міну, влада поки не підтверджує причини вибуху.

4. ГУР: Невідомі диверсанти підірвали літаки та гелікоптер на базі "судного дня" у РФ — фото. Невідомі диверсанти підірвали літаки Ан-148 та Іл-20, а також гелікоптер Мі-28Н у Підмосков'ї на аеродромі, де базуються урядові судна, так звані "літаки судного дня" та спеціальні борти. Згадані літаки належать до 354 авіаполку спеціального призначення, а цей гелікоптер раніше активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю, зазначає військова розвідка.

5. "Ракети пішли". У Севастополі чути вибухи, окупанти заявили про роботу ППО – відео, фото. У тимчасово окупованому Севастополі та околицях було чути вибухи, окупанти застосували димову завісу в Інкерманській гавані. Місцевий житель зафільмував відео із прольотом ракети. Повідомлялося про влучення по військовій частині окупантів у районі Верхньосадового під Севастополем. Пізніше СтратКом заявив, що завдано успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту у Верхньосадовому.

6. Рада ухвалила закон про е-декларування: декларації відкриють одразу. Верховна Рада проголосувала за виправлений закон щодо поновлення е-декларування з урахуванням вимог президента Зеленського. Зміни у законі передбачають відкриття декларацій одразу, раніше їх планувалося відкрити за рік.

7. МЗС Польщі викликало посла України. Не сподобався виступ Зеленського в ООН. Українського посла викликали до Міністерства закордонних справ Польщі через виступ президента України Володимира Зеленського в ООН, в якому він поскаржився на зернове ембарго з боку країн Євросоюзу. МЗС України у відповідь закликало Польщу відкинути емоції та "перейти на конструктивний шлях вирішення зернової проблематики".

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